Trump’ın Ukrayna planında Türkiye başrolde! İngiliz basını güvenlik misyonunu yazdı

Karadeniz'de güvenlik denklemi Türkiye'nin öncülüğünde yeniden şekilleniyor. İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel liderliğinde şekillenen deniz misyonu eşliğinde, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını yazdı.

Habere göre, bu güvenlik planlarının merkezinde Amerikan özel askeri şirketlerinin Ukrayna’da konuşlandırılması, uçuşa yasak bölge oluşturulması ve Türkiye'nin başı çektiği Karadeniz güvenlik operasyonu yer alıyor.

İddialara göre, Donald Trump, Avrupa ülkeleriyle birlikte Ukrayna’nın savunma hatlarının güçlendirilmesi ve ülkedeki Amerikan çıkarlarının korunması amacıyla, özel askeri şirket çalışanlarının (PMC) Ukrayna’ya gönderilmesini içeren bir plan üzerinde müzakereler yürütüyor.

LVİV'DEN BAŞLAYACAK: BATI UKRAYNA'YA UÇUŞA YASAK BÖLGE GÜNDEMDE

Trump yönetiminin, Batı Ukrayna'da sınırlı bir uçuşa yasak bölge kurulmasını masaya yatırdığı ileri sürüldü.

İlk etapta Lviv gibi batı şehirlerinde havaalanlarının yeniden açılması hedefleniyor. Ateşkes sonrasında mültecilerin ülkeye dönüşünü kolaylaştırması ve yabancı yatırımları teşvik etmesi amaçlanıyor.

The Telegraph'a göre, bu görevde Batılı savaş uçakları ve yer tabanlı hava savunma sistemleri kullanılacak.

Misyonun ilerleyen safhalarında Kiev dahil olmak üzere doğuya doğru genişlemesi planlanıyor.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE DENİZ MİSYONU"

Gazete, Türkiye’nin Karadeniz’de Romanya ve Bulgaristan’ın desteğiyle öncülük edeceği bir deniz güvenlik misyonunun da gündemde olduğunu aktardı. Misyonun hedefi, Ukrayna limanları ile Karadeniz arasındaki ticari deniz yollarının güvenliğini sağlamak.

Plan kapsamında Ukrayna'ya giden ve Ukrayna'dan çıkan ticari gemilere refakat edilmesi değerlendiriliyor. Türkiye’nin bölgedeki stratejik rolü bu kapsamda öne çıkıyor.

NATO EĞİTMENLERİ UKRAYNA'YA GERİ DÖNÜYOR

Ukrayna ordusunun yeniden yapılandırılması amacıyla, Batı Ukrayna’ya NATO askeri eğitmenlerinin gönderilmesi de en ciddi senaryolar arasında yer alıyor. Fransa’nın liderlik ettiği mevcut misyona, İngiltere’nin Interflex isimli askeri eğitim programının da dahil edilmesi bekleniyor.

ABD’nin ise Ukrayna operasyonlarını yönetecek tek bir askeri koordinatör atamayı düşündüğü, bu pozisyon için NATO’nun Avrupa’daki başkomutanı General Hrynkiewicz’in isminin öne çıktığı kaydedildi.

BARIŞ PLANI HAZIR: AÇIKLAMA BU HAFTA GELİYOR

The Telegraph'ın iddiasına göre, Trump ile Putin arasında Alaska’da yapılan gizli görüşmeden sonra başlayan diplomatik hareketlilik, Avrupa ülkelerinde güvenlik planlarını hızlandırdı. Haberde, güvenlik garantilerinin detaylarının bu hafta sonuna kadar kamuoyuna açıklanabileceği belirtildi.

Trump’ın Amerikan askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğine dair taahhüdü sonrası, özel askeri şirketlerin devreye alınmasıyla bir denge sağlanması hedefleniyor.

"ÇELİK KİRPİ" ETKİSİ: UKRAYNA SAVUNMASI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

ABD ve Avrupa’nın liderliğinde şekillenen yeni güvenlik mimarisi, Rusya'nın muhtemel ateşkes ihlallerine karşı doğrudan bir caydırıcı güç oluşturacak şekilde tasarlanıyor.