Barış köprüsünde Türkiye sürprizi! Ukraynalı milletvekili Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu

Barış köprüsünde Türkiye sürprizi! Ukraynalı milletvekili Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Barış köprüsünde Türkiye sürprizi! Ukraynalı milletvekili Turkiyegazetesi.com.tr&#039;ye konuştu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında dengeleri değiştiren çıkış geldi. Ukrayna Parlamentosu üyesi Inna Sovsun, “Türkiye olmadan barış mümkün değil” diyerek Ankara’nın kritik rolünü vurguladı.

DIŞ HABERLER—Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolun en kritik köprüsü Türkiye oldu. Ankara’nın arabuluculuk girişimleri uluslararası alanda “barışa açılan köprü” olarak tanımlanırken, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Inna Sovsun, Turkiyegazetesi.com.tr’ye yaptığı özel açıklamada Türkiye’nin rolünü öne çıkardı.

Türkiye’nin barış sürecindeki konumunu değerlendiren Sovsun, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelince, geçmişte önemli bir arabuluculuk rolü oynadı ve biz bu angajmana değer veriyoruz. Ukrayna, ABD ve Türkiye'yi içeren üçlü bir format belirli alanlarda faydalı olabilir, ancak yol gösterici ilke netliğini korumaktadır: Ukrayna kendi geleceğine ilişkin her türlü ciddi müzakerenin bir parçası olmalıdır."

Sovsun, Alaska görüşmeleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Alaska'nın sonucu sadece zaten bildiğimiz şeyi doğruladı: Rusya barış peşinde değil, zaman kazanmaya çalışıyor. Şu anda yapılacak herhangi bir ateşkes güvenlik getirmez; Moskova'nın yeniden toparlanmasına, füze stoklarını yeniden inşa etmesine ve daha sonra gerilimi tırmandırmasına imkan sağlar. Ukrayna için böyle bir 'duraklama' daha fazla sivil kayıp anlamına gelir; dünya içinse saldırganlığı meşrulaştırma riski taşır. Bu anlamda ateşkesin olmaması bir başarısızlık değil, Rusya'nın gerçek stratejisinin ayık bir şekilde kabul edilmesidir."

"UKRAYNA OLMADAN İLERLEME KAYDEDİLEMEZ"

Barış masasında Ukrayna’nın dışlanamayacağını vurgulayan Sovsun, şu ifadeleri kullandı:

"Alaska zirvesi aynı zamanda Ukrayna masada olmadan neden ilerleme kaydedilemeyeceğini de gösterdi. Bu konvansiyonel bir savaş değil, sivillerin ve altyapının sistematik olarak yok edilmesidir. Bu çerçevede, diktatörlere kırmızı halılar sermek barışı sağlamak değil, savaş suçlarını meşrulaştırmaya yönelik bir adımdır. Ukrayna hakkında hiçbir şey Ukrayna olmadan kararlaştırılamaz ve egemenliğimiz bir pazarlık kozu değildir."

"AVRUPA'NIN WASHİNGTON KARARI STRATEJİK"

Avrupalı liderlerin Başkan Volodimir Zelenskiy ile birlikte Washington’a gitme kararını da değerlendiren Sovsun şöyle konuştu:

"Avrupalı liderlerin Başkan Zelenskiy ile birlikte Washington'a gitme kararı hem sembolik hem de stratejiktir. Semboliktir çünkü birlikteliği göstermekte ve Ukrayna'nın yalnız olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Stratejiktir, çünkü tek taraflı anlaşmalar için alanı sınırlar ve Kiev'in konumunu güçlendirir. Avrupa'nın ABD'nin yanında yer almasıyla, 'Ukrayna'nın başının üstünde' karar vermeye yönelik her türlü girişim siyasi açıdan zehirli hale geliyor."

