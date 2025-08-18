Ukrayna, Türkiye’den acil destek talep etti! 'Moskova’yı durdurabilecek tek ülke' denildi

Rusya’nın Ukrayna’daki SOCAR tesislerini hedef alması Güney Kafkasya’da tansiyonu yükseltti. Bakü, Kiev’e doğrudan silah gönderme tehdidinde bulunurken Euromaidan Press, "Türkiye’nin kalıcı asker konuşlandırma hazırlığı bölgeyi sarsıyor" iddiasını öne çıkardı.

EUROMAİDAN PRESS'TEN TÜRKİYE VURGUSU

Ukrayna merkezli Euromaidan Press, son gelişmelerin ardından Türkiye’nin rolüne dikkat çekti. Haberde "Rusya’nın SOCAR tesislerini vurması Güney Kafkasya’da dengeleri değiştirdi. Türkiye’nin Azerbaycan’da kalıcı asker konuşlandırma hazırlığı bölgeyi sarsıyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak, Türkiye’nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkisini artırarak Moskova’ya karşı "en büyük caydırıcı güç" haline gelebileceğini aktardı.

BAKÜ SİLAH GÖNDERME TEHDİDİNDE

Frontline raporunda, Azerbaycan’ın 2022’den bu yana 122 mm ve 155 mm top mermileri ürettiği ve bunların Ukrayna’nın acilen ihtiyaç duyduğu mühimmatlar olduğu kaydedildi. Raporda "Bakü, insani yardımın ötesine geçerek Ukrayna’ya doğrudan silah gönderme ihtimalini gündeme getirdi" denildi.

TÜRK ASKERİNE KALICI GÖREV ÇAĞRISI

Euromaidan Press, Azerbaycan kamuoyunda Türk askerlerinin kalıcı barış gücü olarak görev yapmasına yönelik çağrıların arttığını yazdı. Haberde, "Azerbaycanlılar, Türk askerlerinin Moskova’ya karşı en büyük caydırıcı unsur olduğunu savunuyor" ifadesi kullanıldı.

KREMLİN İÇİN RİSKLİ HAMLE

Analizde, Rusya’nın saldırısının ters etki oluşturabilceği vurgulandı. "Rusya, Azerbaycan’ı cezalandırmak isterken onu Türkiye ve Ukrayna ile aynı cepheye itebilir. Bu durum petrolün ötesinde stratejik sonuçlar doğurabilir" denildi.