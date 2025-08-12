Rusya’dan Azerbaycan’a savaş tehditi! Milletvekili 'Özel askeri operasyon başlatabiliriz’ dedi

DIŞ HABERLER—Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, son haftalarda art arda yaşanan şiddetli krizlerle en gergin dönemlerinden birine girdi.

Yekaterinburg’da iki Azerbaycan vatandaşının polis operasyonunda ölmesiyle başlayan gerilim, 2024’te AZAL’a ait yolcu uçağını vuran komutanın terfi ettirilmesi ve Rus ordusunun Ukrayna’daki Azerbaycan’a ait enerji tesislerini hedef almasıyla tırmanarak diplomatik bir fırtınaya dönüştü.

Rus ordusunun 6 ve 8 Ağustos’ta Ukrayna topraklarında bulunan Azerbaycan’ın enerji devi SOCAR’a ait iki tesisi vurması, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i adeta küplere bindirdi. Bakü, saldırıyı sert ifadelerle kınarken, Ukrayna’ya yönelik askeri destek seçeneklerini gündeme aldı.

Tam bu gerilim sürerken, Turkiyegazetesi.com.tr’nin ulaştığı özel videoda Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov, Azerbaycan’a yönelik doğrudan “özel askeri operasyon” tehdidinde bulundu.

Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov

Gurulyov’un, kayda alınan skandal görüntüleri Duma’daki diğer milletvekillerine gönderdiği öğrenildi.

"OPERASYONU GENİŞLETEBİLİRİZ"

Rus milletvekili Gurulyov, Rusya’nın Azerbaycan’dan mal ithalatını durdurmasının kendi ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını, ancak Azerbaycan için “çok şey değiştireceğini” yorumunda bulundu.

Rusya’daki Azerbaycanlı girişimcilere yönelik baskıyı ima ederek, “Eğer buradaki yerlileri biraz sıkıştırırsak, işler çok değişir” ifadelerini kullandı.

Gurulyov, ayrıca Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyon’un sınır tanımayacak şekilde genişletilebileceğini, gerekirse Rusya’nın tüm sınır hattına yayılacağını söyleyerek Azerbaycan’a açıkça savaş mesajı verdi.

SOLOVYOV DA AYNI TEHDİDİ TEKRARLADI

Geçtiğimiz günlerde Kremlin’in önde gelen propagandacılarından Vladimir Solovyov, Azerbaycan’la ilgili açıklamasında, Hazar Denizi kıyısında NATO üssü kurulması ihtimalini “tehlikeli bir gelişme” olarak niteledi. Böyle bir durumda Rusya’nın Azerbaycan’a karşı yeni bir “özel askeri operasyon” başlatabileceğini söylemişti

Solovyov, “Güney Kafkasya’da yaşananlar ciddi bir sorun. Mevcut özel operasyon bizim neslimizin son operasyonu olmayabilir” diyerek, Gurulyov’un sözlerini adeta teyit eden ifadeler kullandı.

MOSKOVA'YI ALARMA GEÇİREN İHTİMAL

Azerbaycan basınına göre, Rusya’nın Azerbaycan’ın çıkarlarına yönelik adımlarını sürdürmesi halinde, Bakü’nün Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatı ambargosunu kaldırma seçeneği masada.

HANGİ SİLAHLAR UKRAYNA'YA GÖNDERİLECEK?

Azerbaycan’ın envanterinde Ukrayna’ya transfer edilebilecek geniş bir Sovyet ve Rus yapımı silah stoğu bulunuyor. Bu cephanelikte 2S1 Gvozdika ve 2S3 Akatsiya kundağı motorlu obüsler ile D-20 ve D-30 obüsler gibi topçu sistemleri yer alıyor.

Çoklu roketatar kategorisinde BM-21 Grad, RM-70 ve BM-30 Smerch sistemleri bulunuyor. Taktik füze olarak Tochka-U, zırhlı araçlarda ise BTR-60, BTR-70, BTR-80 serileri ile BMP-1, BMP-2 ve BMP-3 piyade savaş araçları dikkat çekiyor. Tank envanterinde T-72 modelleri öne çıkarken, hava savunma kapasitesinde S-200, S-125 ve Buk-M1 sistemleri mevcut. Hava gücünde sınırlı sayıda Su-25 ve MiG-29 savaş uçakları bulunuyor. Ayrıca Azerbaycan, Ukrayna’nın da kullandığı Skif tanksavar güdümlü füze sistemlerini işletiyor.

Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna’ya insani yardım kapsamında elektrikli ekipman sağlanması için rezerv fondan 2 milyon dolar tahsis eden bir kararname imzalamıştı. Azerbaycan Enerji Bakanlığı, bu yardımın tedarik ve teslimat sürecini iki ülke arasındaki ikili anlaşmalar doğrultusunda yürüttü.