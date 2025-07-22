AZAL uçağına füze atan komutan terfi etti! Rusya'dan skandal misilleme

2024 yılında düşürülen AZAL havayollarına ait EMBRAER 190 tipi uçağın trajedisinde, emri veren kişi olarak gösterilen Rus Tümgeneral Alexander Tolopilo, ceza almak bir yana, daha da üst bir göreve atandı. Soruşturma belgelerinde yer alan çarpıcı ifadelere göre, Tolopilo’nun doğrudan verdiği emir sonrası uçağa ateş açıldı. Skandalın detayları, dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken, adaletin yerini bulup bulmayacağı tartışma konusu oldu.

Azerbaycan’a ait AZAL havayollarının EMBRAER 190 tipi yolcu uçağının 2024 yılında düşürülmesiyle ilgili yeni belgeler ortaya çıktı.

Minval Politika’nın haberine göre, uçağın vurulması emrini Rusya Güney Askeri Bölgesi 51. Hava Savunma Tümeni Komutanı Tümgeneral Alexander Vasilyeviç Tolopilo verdi. Olay sonrası cezalandırılmayan generalin terfi ettirildiği belirtildi.

İddiaya göre, Yarbay Nikolai Orlyansky, soruşturma sırasında verdiği ifadede emrin Tolopilo’dan geldiğini, bu emrin ardından Yüzbaşı D.S. Paladichuk tarafından sivil uçağa ateş açıldığını kaydetti. Aynı bilgilerin, 16 Aralık 2024 tarihli operasyon raporunda da yer aldığı bildirildi.

"FÜZELER KENDİ KENDİNİ İMHA ETTİ" SAVUNMASI GEÇERSİZ SAYILDI

Soruşturma belgelerinde, General Tolopilo'nun sorumluluğu üstlenmek yerine suçu hava trafik kontrol sistemindeki personele yüklemeye çalıştığı, füzelerin uçağa ulaşmadan "kendi kendini imha ettiğini" öne sürdüğü ancak bu savunmanın Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen iç soruşturmada çürütüldüğü kaydedildi.

Ayrıca olay sırasında kullanılan Pantsir-S hava savunma sisteminin teknik olarak uygunsuz durumda olduğu, bu nedenle uçağın sivil bir yolcu uçağı olduğunun zamanında fark edilemediği vurgulandı.

TERFİ ETTİ, YENİ GÖREVE ATANDI

Tümgeneral Tolopilo’nun trajik olay sonrası cezalandırılmadığı, aksine Doğu Askeri Bölgesi 11. Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Komutan Yardımcılığı görevine getirildiği açıklandı. Minval Politika, Tolopilo’nun 17 Şubat 2022 tarihli bir kararnameyle tümgeneralliğe terfi ettirildiğini hatırlattı.

TRİFONOV GÖZALTINDA, AZERBAYCAN DAVA HAZIRLIĞINDA

Öte yandan, AZAL pilotlarının telsiz görüşmelerini yayınlayan Telegram kanalı “Baza”nın Genel Yayın Yönetmeni Gleb Trifonov'un, görev yetkilerini aşma suçlamasıyla Moskova Soruşturma Komitesi'nde sorgulandığı bildirildi. Gözaltı kararının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya'ya dava açılacağını açıklamasının ardından geldiği belirtildi.

Azerbaycan yönetimi, olayla ilgili Rusya’dan resmi sorumluluk kabulü, mağdurların ailelerine tazminat ve AZAL’ın zararlarının karşılanmasını talep etmeye hazırlanıyor.

"BAZA" YAYIN YÖNETMENİNE GÖZALTI

Rus Telegram kanalı “Baza”nın Genel Yayın Yönetmeni Gleb Trifonov, AZAL uçağına dair telsiz kayıtlarını yayımladığı gerekçesiyle 22 Temmuz’da gözaltına alındı. Avukatı, Trifonov’a hukuki destek verilmediğini açıklarken, gazetecinin “yetkiyi aşma” suçlamasıyla Moskova Soruşturma Komitesi’nde sorgulandığı bildirildi.

RUS PARALI ASKERLERİNE AZERBAYCAN'DA TUTUKLAMA

Rusya merkezli Wagner paralı ordusunun eski savaşçıları Ramil Aliyev ve İsmail Hasanov, Ukrayna’da işlenen savaş suçları gerekçesiyle Azerbaycan’da tutuklandı. Her iki şahsın daha önce Rus cezaevinde bulunduğu ve Wagner’in “Project-K” hattına katılarak Ukrayna’da savaştıkları belirtildi.

AZERBAYCAN VE UKRAYNA'DAN İNSANİ İŞBİRLİĞİ: IRPİN'E SOSYAL TESİSLER

Rusya ile gerilimin arttığı bu dönemde Azerbaycan, Ukrayna ile Irpin kentinde dört sosyal tesis inşa etmek için belgeler hazırlıyor. Ukrayna’nın Bakü Büyükelçisi Vladislav Gusev, tesisler arasında spor ve sanat okulları olduğunu bildirdi.

Ayrıca, 2022’den bu yana 300’den fazla Ukraynalı çocuk Azerbaycan’da rehabilite edildi. Yakında 30’ar kişilik iki yeni grubun daha Azerbaycan’a gelmesi bekleniyor.