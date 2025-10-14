Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Macron onay verdi! Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkesini terk etti

Macron onay verdi! Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkesini terk etti

Madagaskar'da haftalardır hükümet karşıtı protestolar düzenlenirken, darbe söylemleri de iyiden iyiye konuşulmaya başladı. Fransa basınına göre artan güvenlik riskleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayının ardından bir Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk etti.

Madagaskar'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın tepkisi giderek büyürken, ülkede kaos ortamı oluştu.

ANAYASAYI İŞARET ETTİ

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ise sosyal medyadan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Rajoelina, "Bu sorunların çözümü için tek bir çıkış yolu var. O da yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin birliğini korumak ve bu krizden çıkmak için diyaloğa açık olmalıyız." diyerek, ulusal birlik çağrısını tekrarlayan Rajoelina, güvenlik gerekçesiyle "güvenli bir bölgede" bulunduğunu doğruladı ancak nerede olduğuna ilişkin detay vermedi.

GÖSTERİLERİN ŞİDDETİ ARTIYOR

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

22 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde hareket ettiğini ilan etmişti. Son verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

MACRON ONAY VERDİ, ÜLKEYİ TERK ETTİ

Fransız ulusal radyosu RFI’nin haberine göre, artan güvenlik riskleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayının ardından bir Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ederek, önce La Reunion Adası'na, ardından açıklanmayan bir bölgeye ailesiyle birlikte götürüldü.

 

