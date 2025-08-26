Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile Türkiye'de görüşebilirim

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile Türkiye'de görüşebilirim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesinin Türkiye'de, Körfez ülkelerinde ya da Avrupa ülkelerinde olabileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.

"GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE OLABİLİR"

Ukrayna lideri Zelenskiy görüşmenin, Türkiye'de olabileceğini ifade ederken, Körfez ülkelerinin ve Avrupa ülkelerinin de görüşmeye ev sahipliği yapma ihtimali olduğunu ifade etti.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiklerini açıkladı. Trump'ın barışı sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz. Ekiplerimiz de bu yapıyı oluşturmak için aktif olarak çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini belirterek, "Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise mevcut koşullarda bu zirvenin olmayacağını işaret etmişti.

