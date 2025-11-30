Türkiye, 2025 yılında işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik desteklerini önemli ölçüde artırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanan hibe programları, istihdam teşvikleri ve aktif işgücü politikaları sayesinde engelli kadınlar ve gençler iş hayatına daha fazla katılma imkânı buldu. Engelli bireylerin kendi işlerini kurmasını teşvik eden hibe programı kapsamında, girişimcilere toplamda 580 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Bu destekler arasında kuruluş işlemleri için 30 bin lira, işletme giderleri için 115 bin lira ve demirbaş alımları için 435 bin lira bulunuyor. 2014-2025 döneminde 4 bin 224 engelli girişimci hibe aldığı belirtilirken, bu projelerin 1.111’i engelli kadınlar tarafından hazırlandığı açıklandı.

