Helva gelirleri eğitime gitti: 400 çocuğa destek oldu
Seyidoğlu Gıda, eğitim desteği için bir iyilik hareketi başlattı.
TEGV ve Seyidoğlu Gıda, eğitime destek için özel ambalajlı helva satışından elde edilen gelirin bir kısmını bağışlayarak 400 çocuğun eğitimine destek verdi ve kampanyayı 2026 sonuna kadar uzattı.
- Üretilen özel ambalajlı helvaların satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı eğitime destek için bağışlanıyor.
- 400 çocuğun eğitimine destek sağlandı.
- Kampanya bir yıl daha uzatılıp, 2026 sonuna kadar devam edecek.
- Hedef 1.000 çocuğa eğitim desteği sağlamak.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Seyidoğlu Gıda arasında imzalanan protokolle, üretilen özel ambalajlı helvaların satışından elde edilen gelirin bir kısmı eğitime destek için bağışlandı. Bu sayede 400 çocuğun eğitimine destek verildi. Ayrıca bir yıldır devam eden kampanya yenilenerek 2026 sonuna kadar uzatıldı. Hedeflerinin 1.000 çocuğa eğitim desteği vermek olduğunu ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu “Firma olarak çocukların nitelikli eğitim almasını desteklemek için çalışmamızı bir yıl daha uzattık. TEGV’i eğitim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı kutluyorum ve uzun yıllar çalışmalarına katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
