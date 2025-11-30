Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 178 yıllık kurumsal geçmişi boyunca Osmanlıdan günümüze ulaşan milyonlarca tapu ve belgeyi fiziksel ortamlarda saklamaya devam ederken tüm arşivin dijital ortama aktarılması için de kapsamlı bir dönüşüm hamlesi başlattı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tapu Arşivleri Dijital Dönüşüm (TADD) Projesi, Bala’da başlayan pilot uygulamanın ardından tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 81 ildeki milyonlarca tapu ve belgenin dijital ortama aktarılması için düğmeye bastı. Kurum, 81 ile gönderdiği genelgede mevcut uygulama ile fiziksel arşivlerin büyümesinin önüne geçilmesini hedefliyor. Çok fazla belge tipinin taranmasını gerektiren uygulamanın mevcut arşivlerin taranmasını geciktirmesi, buna bağlı olarak iş yükü-maliyetleri artırması ve dijital depolama alanlarının hızla büyümesine sebep olması nedeniyle düzenlemede değişikliğe gidildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, 2024-2028 Stratejik Planı’nda yer alan “Tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılarak Türkiye Tapu Sistemi geliştirilecektir” hedefini hatırlatarak düzenlemede değişikliğin yapılacağını açıkladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, arşivlerdeki fiziki depolama ihtiyacının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve tapu işlem süreçlerinde bilgiye erişim hızının artırılması amacıyla belge saklama ve dijitalleştirme yöntemleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda belge tipleri sadeleştirilirken, arşiv süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması hedeflendi.

FİZİKİ SAKLAMA 10 YIL

Yeni düzenlemeye göre tapu belgeleri dijital olarak süresiz saklanırken, fiziki belgelerin saklama süresi en fazla 10 yıl olacak. Ayrıca dijital arşivlerin herhangi bir siber saldırıya ya da olumsuz bir duruma karşı korunması amacıyla ülke çapında kurulacak çeşitli sunucularda depolanması sağlanacak.

