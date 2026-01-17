Kaydet

Bilecik’te dün gece saatlerinde devriye görevini yürüten zabıta ekipleri, bir minibüs durağında oturan gençlerin yediklerinin paketlerini ve çekirdek kabuklarını yere attıklarını fark etti. Gençlerin yanına giderek yaptıkları davranışın yanlış olduğunu incitmeden ve uygun bir dille anlatan ekiplerin bu yaklaşımı karşılık buldu. Hatalarını anlayan gençler, çevredeki bir esnaftan temin ettikleri süpürgeyle durağı ve çevresini tertemiz yaptı. Benzer bir duyarlılık Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarlığı yanındaki spor tesisinde de yaşandı. Orada da çevreyi kirleten gençler, zabıta ekiplerinin ikazı üzerine görevlilerle birlikte mıntıka temizliği gerçekleştirerek çevreyi eski haline getirdi.

