2026 Yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası yayınlandı. Kura takvimiyle birlikte Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç tarihi belli oldu. Peki, sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası’nın takvimi belli oldu. Bakanlığın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası atama takvimi

İPTAL BAŞVURULARI HAKKINDA

Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 07.01.2026– 28.01.2026 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası atama takvimi

BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAK KİŞİLER

Yanlış ve yanıltıcı beyanlarla müracaatta bulunan ve EKİP üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacak. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER İhtiyaç ve norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEBBİS yer değiştirme sonuçları sorgulama

Haberle İlgili Daha Fazlası