Norm fazlası atama sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri için yayımlanan takvim doğrultusunda norm fazlası atama sonuçları ilan edildi. Adaylar, e-Devlet ve MEBBİS ekranı üzerinden, norm fazlası öğretmen atama sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapıldı. Yer değiştirme başvuruları 4 günlük süreçte tamamlanmış, değerlendirme aşamasına geçilmişti. Binlerce adayın takip ettiği norm fazlası atama sonuçları online olarak ilan edildi.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Norm fazlası atama sonuç duyurusu personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yapıldı. Yayımlanan duyuruya göre adaylar hem MEBBİS hem de e-Devlet sistemi üzerinden yer değiştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri, Bakanlıkça düzenlenerek MEBBİS üzerinden gönderilecek.



MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından tebligatlar yapıldıktan sonra öğretmenler, 16 Ocak 2026 tarihinde ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek. İl/ilçe/kurum müdürlükleri, ataması gerçekleşen öğretmenlere atama kararnamelerini tebliğ ederek takvimde belirtilen tarihte ilişik kesmelerini sağlayacaklardır. Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek.

