İzmir'de faaliyet gösteren 11 zincir market, vatandaşa uygun fiyatla satış yapmak amacıyla önemli bir adım attı. 11 market birleşerek "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adıyla yeni bir oluşum başlattı. İlk şube şubat ayında Menderes'te açılacak. İlk etapta İzmir'de 5, Ege ve Marmara Bölgesi'nde ise 10 şube hayata geçirilecek.

Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, kentte faaliyet gösteren 11 zincir marketin bir araya gelerek yeni bir oluşumu hayata geçirdiğini söyledi.

"ÜRÜNLERİ EN UYGUN FİYATLA SATIŞA SUNACAĞIZ"

Kırbaş, oluşumun hayırlı olmasını dileyerek, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.

İLK ŞUBE MENDERES'TE AÇILACAK

İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde açılacağı bilgisini veren Kırbaş, "Bu oluşumun İzmir'in ticaretine yeni soluk getireceğine inanıyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü iş ortaklığı kurmayı, İzmir'in ekonomisine katkı sunmayı ve aynı zamanda yerel üreticiye de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimizle güvenli bir partner olmayı, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Biz ortaklarımızla birlikte İzmir'in ticaretini daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz." dedi.

EGE VE MARMARA BÖLGESİNDE ŞUBELER AÇILACAK

Kırbaş, proje kapsamında İzmir'de 5, Ege ve Marmara bölgelerinde toplam 10 şube açmayı, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

