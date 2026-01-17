En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşması için 2 adım kaldı. Peki 20 bin liralık en düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam aldı. Buna göre 2026'nın ilk yarısı için emekli zammı yüzde 12,19 oldu. En düşük emekli aylıklarına ise yüzde 18,40 oranında zam yapılarak 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Söz konusu düzenleme AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde sunuldu.

HAZİNE'YE EK MALİYETİ 69,5 MİLYAR LİRA

En düşük emekli aylığına yapılan zam için gözler Meclis'e çevrildi. Düzenleme 15 Ocak tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 4 milyon 917 bin emeklinin doğrudan yararlanacağı düzenlemenin Hazine'ye ek maliyeti ise 69,5 milyar lira.

Emeklilerin gözü Meclis'te! 20 bin liraya çıkarılan en düşük maaşlar ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 2 ADIM KALDI

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması için 2 adım kaldı. Düzenlemenin 20 Ocak Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu 2 adımdan sonra emekliler zamlı maaşlarına kavuşabilecek.

20 BİN LİRA HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Teklifin yürürlüğe girmesinin ocak ayı maaşlarına yetişmemesi durumunda en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına şubat ayında fark ödemesi yapılması bekleniyor.

