Garanti BBVA, 1 milyar 34 milyon lira değerindeki tahsili gecikmiş alacaklarını 120 milyon liraya 2 varlık şirketine devretti. Garanti'ye borcu olanların yeni muhatabı Emir ve Pozitif Varlık Yönetim şirketleri oldu.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA, tahsili gecikmiş alacaklarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Dev banka, 1 milyar liradan fazla alacağını sattı.

EMİR VE POZİTİF VARLIK YÖNETİM'E SATILDI

Banka anapara ve akdi faiz bakiyesi 517,4 milyon lira olan alacağını, Emir Varlık Yönetim'e sattı. Satışın bedeli ise 59 milyon lira oldu.

Garanti BBVA toplamda 517,4 milyon liralık borçları da 61 milyon liraya Pozitif Varlık Yönetim'e devretti.

Garanti BBVA'ya borcu olanlar dikkat! Dev banka 1 milyar liralık alacağını sattı, işte yeni muhatabınız

914 MİLYON LİRADAN VAZGEÇTİ

Böylece dev banka toplamda 1 milyar 34 milyon liralık alacağını, 120 milyon TL'ye satmış oldu. Bankanın 914 milyon liradan vazgeçmesi dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası