TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının politika faizinde son aylarda seri indirimler gerçekleşmesine rağmen, bu indirimlerin özellikle ihtiyaç kredisi oranlarında karşılık bulmadığı görülüyor.

2025 yılının temmuz ayında %46 seviyesinden %43’e çekilen politika faizi, Aralık 2025’e kadar gerçekleşen 3 toplantıda da aşağı çekildi ve geçen yıl %38 seviyesinde tamamlandı. 22 Ocak’taki merkez bankası toplantısında da 150 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ YÜKSELDİ Öte yandan TCMB verilerine göre ortalama ihtiyaç kredisi oranları 26 Aralık ile biten haftada %46,37 seviyesine kadar gerilemişti. 2 Ocak haftasında %54,48’e yönelen kredi oranları, 9 Ocak ile sona eren haftada %63,53 seviyesine yöneldi. Böylece son 2 haftalık süreçte ihtiyaç kredisi oranlarında dikkat çeken bir yükseliş gözlemlendi.

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR Bankalarca sunulan oranlara bakıldığında da bu artış gözlemlendi. 2026’nın başında 12 aylık ihtiyaç kredisinde faiz oranı en düşük %2,79 seviyesini görmüştü. Birçok bankada da oranlar %3 seviyesinin altına gerilemişti.

16 Ocak 2026 itibarıyla bakıldığında ise en düşük oran 2,99 olarak öne çıkıyor. Öte yandan az sayıda bankanın %3’in altında kaldığı görüldü.

EN DÜŞÜK KREDİ ORANLARI Bankalarca ilan edilen ve sadece “yeni müşteri” gibi kampanyalarla sunulabilen, 12 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi oranları “16 Ocak 2026” itibarıyla şöyle: TEB: %2,99

QNB: %2,99

ON Dijital: %3,15

Alternatif Bank: %3,19

ING: %3,29

Yapı Kredi: %3,49

Getir Finans: %3,49

Enpara: %3,49

Denizbank: %3,61

150 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ En düşük oran dikkate alındığında 150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi şöyle: Kredi Tutarı: 150 bin TL

Kredi Vadesi: 12 ay

Kredi Oranı: %2,99

Kredi Taksiti: 15 bin 878 TL

Toplam Geri Ödeme: 191 bin 401 TL

KREDİ TALEBİ DE YAVAŞLADI Faizde yaşanan yükselişle birlikte kredi talebi de yavaşladı. BDDK tarafından açıklanan verilere göre 2 Ocak ile biten haftada 2 trilyon 205 milyar TL olan toplam ihtiyaç kredisi hacmi, 9 Ocak ile biten haftada 2 trilyon 212 milyar TL’ye yükseldi. Bu rakam son 3 haftanın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

