Tunceli’de hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğuklara rağmen 3 arkadaş, Munzur Nehri’ne girerek yüzdü. Şortlarını giyip karlı zemin üzerinden ilerleyen gençler, soğuğa aldırış etmeden kendilerini buz gibi sulara bıraktı. Gençlerin neşeli tavırları ve kahkahaları eşliğinde gerçekleştirdikleri bu anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sudan çıktıktan sonra nehir suyu için "su kaynıyor" şeklinde espri yapan grubun görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yoğun ilgi gördü. Olay, kış aylarında Munzur’un dondurucu etkisine karşı sergilenen sıra dışı bir cesaret örneği olarak nitelendirildi.

