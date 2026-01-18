TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 19-25 Ocak tarihleri arasında il il gerçekleştirilecek. Uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkânıyla ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, bu hafta açıklanacak kura sonuçlarını yakından takip ediyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura sonuçları ile bu hafta kura çekimi yapılacak illeri internet sitesi üzerinden duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde 19-25 Ocak haftasının kura takvimini "X" hesabından duyurdu.

MURAT KURUM'DAN 9 ŞEHRİN KURA TAKVİMİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" mesajını verdi.

TOKİ sosyal konut kampanyasında 19-25 Ocak takvimi belli oldu!

19-25 OCAK 2026 KURA TAKVİMİ

TOKİ’nin duyurduğu takvime göre 19–25 Ocak 2026 tarihleri arasında farklı illerde kura çekimleri yapılacak. Kura programı şu şekilde:

19 Ocak Pazartesi: Şanlıurfa

21 Ocak Çarşamba: Trabzon, Tokat

22 Ocak Perşembe: Amasya

23 Ocak Cuma: Manisa, Kastamonu, Sivas

24 Ocak Cumartesi: Aydın

25 Ocak Pazar: Giresun



Proje, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilirken, kura sonuçlarının TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

