Kaydet

Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi üzerinde denetim yapan motosikletli trafik polisleri (Şahinler), bir motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Takip sonucunda 4075 Sokak üzerindeki Manavgat Lisesi giriş kapısı yakınlarında durdurulan şahsın, yapılan kontrollerde sürücü belgesinin olmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Kaçış esnasında yaya kaldırımına çıkan, kask takmayan ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye tüm bu ihlallerden dolayı toplamda yaklaşık 60 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün kaçma anları ve polis ekiplerinin takibi ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası