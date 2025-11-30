Yerli ilaçta rekor ihracat
Sağlık Bakanlığı, hayata geçirdiği yeni uygulamalarla Türkiye’yi sağlıkta bir üst lige taşırken, yerli üretimle de güçlendirmeye devam ediyor.
Türkiye, Ar-Ge ve yerlileşme çalışmalarıyla ilaç ihracatını son 7 yılda %125 artırarak dışa bağımlılığı azaltmış ve 186 ülkeye ihracat yapan küresel bir merkez olmuştur.
- Yerli ilaç kapasitesi, yoğun Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları neticesinde artırıldı.
- Son 7 yılda ilaç ihracatında yüzde 125 artış yaşanarak 2,3 milyar dolara ulaşıldı.
- Türkiye, şu an 186 ülkeye ilaç ihraç ederek dünya sahnesinde önemli bir konuma geldi.
- İlaç ihracatının ithalatı karşılama oranı 2017'de %20 iken, geçen yıl %37'ye yükseldi.
- İthal ilaçların Türkiye pazarındaki oranı kutu bazında %8'e, tutar bazında %44'e düşerken, yerli ilaçların oranı kutu bazında %92'ye, tutar bazında %56'ya yükseldi.
Bakanlık özellikle ithal ağırlıklı ilaç ve tedavilere yönelik yaptığı yerlilik çalışmalarıyla sadece ülkemizde değil, dünyada da önemli bir merkez haline gelmeye başladı. Bakanlığın son verilerine göre, ilerleyen gelişmeler ve yoğun AR-GE ile ÜR-GE çalışmaları neticesinde artan yerli ilaç kapasitesi sayesinde son 7 yılda ilaç ihracatında yüzde 125 artış yaşandı.
DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI
Yerli ilaç üretimindeki başarı ile dünyada da talep gören bir ülke hâline gelen Türkiye’de yerli ilaç ihracatı 2,3 milyar dolara ulaştı. İlaç sektöründe dünya sahnesinde önemli bir konuma gelen Türkiye, şu an 186 ülkeye ilaç ihraç ediyor. 2017 yılında ilaç ihracatı ithalatın sadece yüzde 20’sini karşılarken, geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 37’ye yükseldi. Yerli ilaç üretimiyle dışa bağımlılık da önemli ölçüde azaldı. İthal-imal ilaçların Türkiye pazarındaki paylarına göre, bu yılın ilk 8 ayında ithal ilaçların oranı kutu olarak yüzde 8, tutar bazında ise yüzde 44 olarak gerçekleşti. İmal ilaçların oranı ise kutu bazında yüzde 92’ye yükselirken, tutar bazında yüzde 56 seviyesine ulaştı. Son 10 yıl ile kıyaslandığında ithal ilaçların oranının azaldığı ve ilaçta yerli üretimin giderek arttığı dikkat çekiyor.