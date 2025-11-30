Kâzım Koyuncu’nun ağabeyinin bir tır şoförüne kardeşinin şarkısını paylaşımında kullandığı için dava açması tartışma başlattı. Hukukçu Pazarcı “Bu durum esere zarar verilmediği sürece suç teşkil etmez” dedi.

Trabzon’un Ayasofya Mahallesi’nde yaşayan tır şoförü Salim Kalfa, 15 Haziran günü evinin balkonundan Karadeniz manzarasını çekerken kaydettiği bir dakikalık görüntüyü; sanatçı Kâzım Koyuncu’yu anmak için bir türküsünü de arka plana ekleyerek sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak bu paylaşım, aylar sonra sürpriz bir şekilde hukuki bir sürecin konusu hâline geldi.

Sanatçının kardeşinin, şoför Kalfa’ya açtığı 50 bin liralık telif davasını hukukçu Begüm Ece Pazarcı, gazetemize değerlendirdi, Pazarcı, bu durumun esere zarar verilmediği sürece suç teşkil etmeyeceğini söyledi.

Hukukçu görüşü: Story’deki müzik suç oluşturmaz

Tır şoförü Salim Kalfa, Trabzon panoramasının yer aldığı videoya Koyuncu’nun 21 yıl önce Trabzonspor için bestelediği “Uy Aha” adlı şarkının nakarat bölümünü ekleyerek, takipçilerine duygusal bir paylaşım yaptı. Paylaşımdan yaklaşık dört ay sonra, Koyuncu’nun yasal mirasçısı olan kardeşi, videoda kullanılan müziğin izinsiz olduğu iddiasıyla Kalfa hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulundu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda “manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz” gerekçesiyle 50 bin TL tazminat talep edildiği belirtildi. Kardeş Koyuncu’nun benzer şekilde Trabzon’daki 40 kişiden daha şikâyetçi olduğu iddia edildi. Hukukçu Pazarcı, sosyal medyada müzik kullanımına dair önemli hukuki ayrıntıları hatırlattı. Pazarcı “Kişisel bir sosyal medya hesabında bir şarkıyı arka planda kullanmak normal şartlarda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırılık oluşturmaz. Çünkü sosyal medya platformlarının çoğunun, eser sahipleriyle yapılmış toplu lisans anlaşmaları mevcuttur” dedi. Tazminat talebinin hukuki bir karar olmadığının altını çizen Pazarcı, sürecin genellikle kullanıcı lehine sonuçlandığını belirterek “Bu dosyada talep edilen 50 bin TL, yalnızca bir tazminat talebidir; mahkeme tarafından verilmiş bir hüküm değildir. Kişisel ve ticari amaç taşımayan, eserin bütünlüğünü bozmayan bu tarz paylaşımlarda tazminata hükmedilmesi uygulamada oldukça düşük bir ihtimal” değerlendirmesinde bulundu.

Editör:GAMZE ERDOĞAN

Haberle İlgili Daha Fazlası