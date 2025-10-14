İsrail, Filistinli tutuklulara son ana kadar işkence etti! Esir takasında insanlık farkı

İsrail ile Hamas arasındaki varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda esir takası yapıldı. Hamas’ın 20 canlı esiri serbest bırakmasının ardından İsrail de 1.968 Filistinli mahkûmu serbest bıraktı. Filistinli mahkûmları taşıyan 38 otobüsten bir kısmı Gazze’ye, diğerleri ise Batı Şeria’ya gitti.

Filistin Mahkûmlar Medya Ofisinden yapılan açıklamada “Anlaşma kapsamında, müebbet ve ağır cezalara çarptırılmış 250 esir ile 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze’de tutuklanan bin 718 esir, özgürlüğüne kavuştu” denildi. Esirler, aileleri ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı. Bazı mahkûmların vücutlarında belirgin yaralarının olduğu görülürken, bazılarının da çok zayıf olması dikkat çekti. İsrail’in Gazze’de abluka uygulamasına ve insani yardım girişini engellemesine rağmen Hamas’ın bıraktığı esirlerin oldukça sağlıklı göründüğü dikkat çekti.

İSRAİL'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDEKİ KALABALIĞA SALDIRI

İsrail askerleri tutuklu Filistinlilere son ana kadar işkence yaparken, Hamas ise esirleri bırakmadan önce aileleriyle konuşmalarına izin verdi. Telefon görüşmesi, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılırken İsrail askerleri, cezaevi önünde yakınlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı. Kalabalığın üzerine insansız hava araçlarından göz yaşartıcı gaz ve uyarıların yer aldığı kâğıtlar atıldı. Uyarılarda “Hepinizi izliyoruz, sakın sevinç gösterisinde bulunmayın” tehdidinde bulunan İsrail askerleri daha sonra Filistinlilerin üzerine ses bombaları attı. Müdahale sırasında bir Filistinli genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

24 YIL SONRA ÖZGÜRLÜK

İsrail hapishanelerinde 24 yıl tutulan Anan Şalabi isimli Filistinli, yüzündeki darp izlerini göstererek “Bu her şeyi açıklıyor, benim daha anlatmama gerek yok” dedi.

20 yıl cezaevinde kalan Rahman Muhammed “Tarihte Naziler ve faşistlerin yaptıklarına dair okuduklarımızı bugün birebir yaşadık ve gördük. İlaçtan, yiyecekten, sudan ve kıyafetten bile mahrum bırakıldık. Bazı esirlerin kolları ve bacaklarını kırdılar ve onları kanlar içerisinde bırakarak ölüme terk ettiler” dedi.

10 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Muhammed Rıdvan ise hapishanedeki zorlu şartlara dikkat çekti. Rıdvan “Mahkûmlara yapılan muamele çok sertti. Serbest bırakılanların bedenlerine bakınca zaten nasıl şartlar altında tutulduklarını anlıyorsunuz. Psikolojik olarak da dayanmak çok zordu ama Allah’a şükür sabrettik” dedi.