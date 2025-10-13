Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
14 ülke 70 uçak! NATO'dan geniş çaplı nükleer caydırıcılık tatbikatı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
NATO, Hollanda ev sahipliğinde 14 müttefik ülkenin yaklaşık 70 uçağıyla nükleer caydırıcılık tatbikatı "Steadfast Noon"u gerçekleştiriyor. Tatbikat, gözetleme, havadan yakıt ikmali ve komuta-kontrol görevleriyle şeffaflığı artırmayı ve müttefiklerin ortak hazırlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

NATO’nun yıllık düzenlediği kritik 'nükleer caydırıcılık' tatbikatı

NATO'nun açıklamasına göre bu yılki "Steadfast Noon" tatbikatına Hollanda ev sahipliği yapıyor.

Tatbikatın ana odağı Volkel Hava Üssü olurken Belçika’daki Kleine-Brogel Hava Üssü ve İngiltere'deki Royal Air Force Lakenheath Üssü de destek unsurları olarak görev alacak.

14 ülke 70 uçak! NATO'dan geniş çaplı nükleer caydırıcılık tatbikatı - 1. Resim

14 MÜTTEFİK ÜLKE YER ALIYOR

Tatbikata 14 müttefik ülkeden yaklaşık 70 uçak katılıyor.

Tatbikat kapsamında gözetleme, havadan yakıt ikmali ve komuta-kontrol görevlerinde kullanılacak destek unsurları da yer alıyor.

Açıklamada, NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) Nükleer Operasyonlar Şefi ABD Hava Kuvvetleri Albayı Daniel Bunch'ın bu tür bir tatbikatın planlanmasının ve yürütülmesinin ortak müttefik çabasını gerektirdiği görüşüne yer verildi.

14 ülke 70 uçak! NATO'dan geniş çaplı nükleer caydırıcılık tatbikatı - 2. Resim

Bunch, "Genel olarak, yaklaşık 2 bin personelin bu tatbikata doğrudan destek verdiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

NATO Nükleer Politika Direktörü Jim Stokes da tatbikatın amacının uygun zaman ve koşullarda şeffaflığı teşvik etmek olduğunu belirterek, "Böylece hem müttefik halkların hem de uluslararası toplumun ne yaptığımızı doğru şekilde anlamasını sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

