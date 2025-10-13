Trump, sahneyi sadece Şahbaz'a verdi! ABD Başkanını göklere çıkardı, sözleri gündem oldu

Dünya liderleriGazzebarış anlaşması için Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi’nde bir araya geldi. 20'den fazla liderin katıldığı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"nde ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze'de barış için iyi niyet belgesi imzaladı.

İmza törenine damga vuran isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Tören sonrası liderlerle kamera karşısına çıkan Trump'ın, "İngiltere nerede?" diye sormasıyla konuşacağını zannederek el kaldıran İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i dahi geri gönderip söz hakkını sadece Pakistan lideri Şahbaz Şerif'e vermesi dikkat çekti.

NOBEL'E ADAY GÖSTERDİ!

ABD Başkanına övgüler dizen Şerif, Pakistan'ın Hindistan ile yaşanan son krizde, çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanmasında üstlendiği rol nedeniyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini hatırlatarak "Bugün de, yine, bu büyük başkanı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek istiyorum, çünkü onun Barış Ödülü için en samimi ve en harika aday olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DÜNYANIN EN İHTİYAÇ DUYDUĞU İNSANSINIZ"

Trump'ın sadece Orta Doğu'da değil Güney Asya'da da çıkan çatışmaları sona erdirdiğine dikkati çeken Şerif, "Bence siz (Trump), bu dünyanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu insansınız. Dünya sizi her zaman, yedi hatta bugün de dahil olmak üzere sekiz savaşı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapan bir insan olarak hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.