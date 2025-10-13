Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
525 bin nüfuslu ülkeden tarihi başarı: Dünya Kupası'na ilk kez katılacaklar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında konuk ettiği Esvatini'yi 3-0 mağlup eden Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. hafta maçında Yeşil Burun Adaları, Esvatini'yi konuk etti.

DÜNYA KUPASI'NA İLK KEZ KATILACAKLAR

Karşılaşmayı Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira'nın golleriyle 3-0 kazanan Yeşil Burun Adaları, grubu 22 puanla lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

AFRİKA'NIN 525 BİN NÜFUSLU ÜLKESİ

Afrika’nın 525 bin nüfuslu mütevazı ülkesi Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti aldı.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 22'ye çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

