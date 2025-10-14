Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, Erdoğan'ı işaret etti: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı o durdurabilir!

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Trump, Erdoğan’ı işaret etti: Rusya-Ukrayna Savaşı&#039;nı o durdurabilir!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kilit bir rol üstlenebileceğini söyledi. Mısır’daki temaslarının ardından dönüş yolunda gazetecilere konuşan Trump, “Erdoğan yapabilir, Rusya tarafından saygı görüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmede önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi.

Mısır’daki temaslarının ardından Beyaz Saray’a dönerken Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, “Erdoğan yapabilir. Rusya tarafından saygı görüyor” ifadelerini kullandı.

Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Barış Zirvesi sırasında Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla liderle bir araya geldi.  Zirvede kalıcı ateşkesin sağlanması için “niyet belgesi” imzalanmıştı.

Türkiye, Şubat 2022’de başlayan savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Ankara, Moskova ve Kiev’e müzakere çağrısı yaparak barış sürecinin önünü açmak amacıyla arabuluculuk teklifini yinelemişti.

Haziran ayında Rusya-Ukrayna Savaşı’na son verilmesini amaçlayan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Zirvesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.

ZELENSKİY WASHİNGTON'DA TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Trump, Cuma günü Beyaz Saray’da  Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ile görüşeceğini açıkladı.

Ukrayna lideri de Washington’a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, görüşmede Rusya’ya baskı kurmaya yönelik yeni adımların ele alınacağını söyledi.

Zelenskiy “Cuma günü Washington’da Başkan Trump ile bir araya geleceğim. Barışa ulaşmak için atılabilecek adımlar üzerinde duracağız” dedi.

Ziyaretin odağı, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesi ve uzun menzilli sistemler konusundaki iş birliği olacak.

TRUMP, TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASINA KATILACAK

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Trump’ın ayrıca Güneydoğu Asya’da düzenlenecek bölgesel zirvede Tayland ile Kamboçya arasında imzalanacak barış anlaşmasına katılacağını açıkladı.

Hasan, Kuala Lumpur’da düzenlediği basın toplantısında, “Başkan Trump, Tayland-Kamboçya barış anlaşmasına tanık olmayı dört gözle bekliyor” şeklinde konuştu.

