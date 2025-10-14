Borsada ons, 5 bin doları geçti! Altında fiyatlardan fiyat beğen

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Altın fiyatlarında yaşanan tarihî yükseliş, Türkiye piyasalarında bazı fiyat dengesizliklerini de beraberinde getirdi.

Küresel piyasalarda ons altın bugünkü işlemlerde 4.180 dolar ile yeni zirve seviyesini gördü. TSİ 09:00 itibarıyla fiyatlarda 4.120 dolara yakın denge arayışı devam ederken, ons fiyatı bu yıl %57 gibi oldukça ciddi bir prime imza attı. Bu prim, aynı zamanda 1979 yılından bu yana altın fiyatlarında yaşanan en hızlı artışa da işaret ediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yıl boyunca ticaret savaşları, jeopolitik riskler, dolar endeksinde %10’a varan değer kaybı altın fiyatlarına destek olurken; son dönemde ise FED’in yeniden faiz indirimlerine başlaması ve gelecekte yeni faiz indirimi beklentilerinin yanı sıra ABD’de hükümetin kapanması, sarı metalde yukarı yönlü hareketliliği hızlandırdı.

ETF’LERE REKOR GİRİŞ

Dünya Altın Konseyinin eylül raporunda da “sarı metale yüksek ilgiyi” teyit eden bir bilgi geldi. Küresel altın yatırım fonlarına eylülde 17 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti. Bu rakam, aynı zamanda tarihin en yüksek aylık girişi oldu. 2025 yılının 3. Çeyrek döneminde de 26 milyar dolarlık para girişi ile “tüm zamanların en güçlü çeyreklik performansı” gerçekleşti.

EN ÇOK TALEP AMERİKA’DAN

Böylece toplam yönetilen altın varlıkları 472 milyar dolarla yeni zirveye ulaştı. Fonların elindeki toplam fiziki altın miktarı ise 3.838 tona yükseldi. Eylülde küresel girişlerin büyük kısmı Kuzey Amerika (10,6 milyar dolar) ve Avrupa’dan (4,4 milyar dolar) geldi. Asya 2,1 milyar dolar, diğer bölgeler ise 175 milyon dolar ile bu listeyi takip etti.

GRAM ALTIN %88 YÜKSELDİ

Dış piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’de de spot piyasada işlem gören 1 gram altının fiyatı bugün 5.619 TL ile yeni zirvesini gördü. TSİ 09:00 itibarıyla ise fiyatlar 5.565 TL’ye yakın seyrediyor. Gram fiyatı, ons altındaki hareketten destek bularak bu yıl %88 yükseldi.

Altına yüksek talep, fiyatlarda aşırı oynaklık ve hurda arzının kısıtlı kalması, piyasada bazı dengesizlikleri de beraberinde getiriyor.

PİYASADA 3 FARKLI FİYAT

Altın yatırımcısı piyasaya çıktığında 3 farklı fiyat ile karşılaşıyor:

1-Kuyumculardan fiziki altın almak isteyenler için bugün satış fiyatı, sabah saatlerinde 5.750 TL’den gerçekleşiyor. Spot piyasa ile fiziki piyasa arasında yaklaşık %3,5’lik fiyat farkı bulunyor.

2-Bugün (14 Ekim 2025) sabah 09:00 itibarıyla Ziraat Bankası gram altın satış kuru 6.026 TL ve Kuveyt Türk Katılım Bankası satış fiyatı da 5.665 TL’den gerçekleşiyor.

3-Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası ise haftanın ilk işlem gününü 70,46 TL’den tamamladı. Bu kapanış, gram altının 7.046 TL’den fiyatlandığını gösterdi. Böylece ‘AltınS1’in, ons altını yaklaşık 5.225 dolardan fiyatlaması da dikkatlerden kaçmadı.