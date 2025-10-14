Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kanser hastaları için ilaç! Kilosu 120 TL'den tezgahlarda yerini aldı

Kanser hastaları için ilaç! Kilosu 120 TL'den tezgahlarda yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık, Kanser, Hünnap, İlaç, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kanserin iyileşme sürecine olumlu etkileri ile bilinen hünnap tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hünnap kilosu 80 ile 120 TL arasında satılıyor.

Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnap büyük ilgi görüyor.

Diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarının yanı sıra çeşitli kanser türlerinin iyileşme sürecine olumlu etkileri olduğu bilinen hünnap, kentteki semt pazarlarında kilosu 80 ile 120 lira arasında satılıyor.

Kanser hastaları için ilaç! Kilosu 120 TL'den tezgahlarda yerini aldı - 1. Resim

"HER YIL TALEP ARTIYOR" 

Semt pazarlarında hünnap satışı yapan İsmail ve Kadir Zengin, hünnap üretiminin özellikle Simav ilçesinde yoğun şekilde yapıldığını belirtti. İsmail Zengin, "Simav hünnapı başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa şifa oluyor. Her yıl talep artıyor, bu da bizi üretim konusunda daha fazla teşvik ediyor" dedi.

Vatandaşlar da sonbaharda bol bol hünnap tükettiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Organize İşler’in Saruhan’ı geri döndü! Kıvanç Tatlıtuğ’un değişimi şaşırttıKadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama: Çok normal!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarım ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 5,8 arttı - EkonomiTarım ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 5,8 arttıBorsa güne yükselişle başladı - EkonomiBorsa güne yükselişle başladıTarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çin'e gidiyor - EkonomiTarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çin'e gidiyorAsgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Tek tek hesapladık, işte masadaki rakamlar - EkonomiTek tek hesapladık, işte masadaki rakamlarDünyaca ünlü markalara üretim yapıyordu! Dev tekstil firması iflas etti - EkonomiTürk tekstil devi iflas etti‘Gram’ bu yıl %100 prime koşuyor! Yeni rekor geldi, 5 bin $ sesleri yükseldi - EkonomiYeni rekor geldi, 5 bin $ sesleri yükseldi! 
Sonraki Haber Yükleniyor...