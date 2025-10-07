Kütahya'da yeni dönem! Emniyet rapor hazırladı, valilik "imitasyon altın" satışını yasakladı
Kütahya Valiliği, sahte altınlarla dolandırıcılık faaliyetlerinin artmaya başlamasının ardından "imitasyon altın" satışını yasakladı. Karar kent genelinde iş yerlerine tebliğ edilirken, satışa devam edenlere 2 bin 953 lira ceza kesilecek.
Kütahya'da imitasyon altınların dolandırıcılık amaçlı kullanılması nedeniyle kuyumcu esnafı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İmitasyon olarak satılan çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse olarak bilinen altınlar ile imitasyon ve ayarı düşük bilezikler kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı belirtilerek rapor hazırlandı.
VALİLİK YASAKLADI, CEZA KESİLECEK
Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde "demo, imitasyon ya da gerçek değildir" ibaresi bulunmayan ürünlerin satışını yasakladı. Valiliğin aldığı karar imitasyon altın satışı yapılan iş yerlerine tebliğ edilirken, karara uymayanlar işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
KUYUMCULAR KARARDAN MEMNUN
Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında sahte altın olarak da bilinen imitasyon altınlarla esnafın dolandırılma girişimiyle ilgili şikayetlerin artması üzerine Valiliğin böyle bir karar aldığını söyledi.
Karar için Vali Musa Işın ve emniyet yetkililerine teşekkür eden Eğce, "Ülke genelinde bu kararı alan ve uygulayan ilk şehir Kütahya oldu. Bu şekilde kuyumcu esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilmiş olacak." ifadelerini kullandı.