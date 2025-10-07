Alanya'da boğulma tehlikesi geçirmişti! Rus turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus uyruklu bir turist, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Rus Sergey Krasilinkov (55), konakladığı otelin sahilinden denize girdi.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU
Bir süre denizde yüzen Krasilinkov, henüz bilinmeyen bir nedenle çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, turistin yardımına koşarak sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Krasilinkov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz turist hayatını kaybetti. Krasilinkov'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı