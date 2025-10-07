Yakınlarının endişesi harekete geçirdi: Evinde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki kadın, evinde asılı halde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki S.Y'den bir süre haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek, yaşadığı eve giderek içeriye girdi.
ASILI HALDE BULDULAR
Kadını asılı halde bulan akrabalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından S.Y'nin cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk