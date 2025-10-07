Yakınlarının endişesi harekete geçirdi: Evinde ölü bulundu

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki S.Y'den bir süre haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek, yaşadığı eve giderek içeriye girdi.

ASILI HALDE BULDULAR

Kadını asılı halde bulan akrabalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından S.Y'nin cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.