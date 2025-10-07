Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yakınlarının endişesi harekete geçirdi: Evinde ölü bulundu

Yakınlarının endişesi harekete geçirdi: Evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yakınlarının endişesi harekete geçirdi: Evinde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki kadın, evinde asılı halde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki S.Y'den bir süre haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek, yaşadığı eve giderek içeriye girdi. 

ASILI HALDE BULDULAR

Kadını asılı halde bulan akrabalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yakınlarının endişesi harekete geçirdi: Evinde ölü bulundu - 1. Resim

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından S.Y'nin cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul metrosunda büyük valizler yasaklandı, fazla valizlerden ek ücret alınacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yalova'da eşini katleden şahıs tutuklandı! - 3. SayfaYalova'da eşini katleden şahıs tutuklandı!CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazaya karıştı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaCHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazaya karıştı!1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldı - 3. Sayfa1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldıEşi kanlar içinde buldu! Balkondan düşen avukat hayatını kaybetti - 3. SayfaEşi kanlar içinde buldu! Balkondan düşen avukat hayatını kaybettiBelçika'da kahreden kaza! Düğünden dönen Türklerin aracı ağaca çarptı, 3 ölü var - 3. SayfaBelçika'da kahreden kaza! Düğünden dönen Türklerin aracı ağaca çarptı, 3 ölü varMersin'deki olayın aslı belli oldu! 4 kişinin ölüp 14 kişinin yaralandığı kazada şoför ehliyetsiz çıktı - 3. SayfaMersin'deki olayın aslı ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...