Yalova'da eşini katleden şahıs tutuklandı!

Yalova'da eşini katleden şahıs tutuklandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da eşini tabancayla göğsünden ve başından vurarak öldüren koca, tutuklandı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde dün sabah saatlerinde eşini tabancayla göğsünden ve kafasından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre olay, Altınova’da dün sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yalova'da eşini katleden şahıs tutuklandı! - 1. Resim

KAÇMAYA ÇALIŞAN KADINI BAŞINDAN VURDU 

Tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti. Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yalova'da eşini katleden şahıs tutuklandı! - 2. Resim

"ATEŞ ETTİM YERE DÜŞTÜ, TEKRAR ATEŞ ETTİM"

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Zanlı verdiği ifadesinde şöyle konuştu:

Eşim Belgin ile olaydan bir gün önce babasının evinde iken tartışmıştık, o gün de bana olay sabahı babasını hastaneye götüreceğini söylemişti, ben de kendisini babasını hastaneye götürürken eşlik etmek istediğimi söyledim, ancak kabul etmedi, ben yine de olay sabahı saat 08.00'de eşimin babasının ikametine doğru gittim, bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü, ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı, silahı tekrar kurdum, Belgin'in üst vücut bölgesine doğru iki el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü, yerdeyken yanına gittim, bir el daha ateş ettim ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Bir çocuk annesi Belgin A.'nın cenazesinin ise defnedilmek üzere Kocaeli'ye gönderildiği öğrenildi. 

