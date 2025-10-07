Sumud aktivistlerinin dönüşüne saatler kala Türkiye’den anlamlı jest!

Sumud aktivisti 14 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Amman’dan İstanbul’a hareket etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, aktivistleri taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na saat 19.00 civarında iniş yapacak.

Türk yetkililerin, İsrail tarafından verilen giysileri çıkarmaları için aktivistlere yeni kıyafetler ve kişisel eşyalar temin ettiği öğrenildi.

Kaynaklar, aktivistlerin Türkiye’ye ulaşmasının ardından sağlık kontrolünden geçirileceğini ve resmi işlemlerin tamamlanacağını bildirdi.

İSRAİL, 480 AKTİVİSTİ ULUSLARARASI SULARDA YASA DIŞI OLARAK ALIKOYMUŞTU

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.

10 İSVİÇRE VATANDAŞI ÜRDÜN ÜZERİNDEN ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail’de tutulan 10 İsviçre vatandaşının bugün Ürdün’e sınır dışı edildiğini doğruladı.

Bakanlık açıklamasında, “Amman’daki İsviçre Büyükelçiliği, vatandaşlarımızı sınırda karşılıyor, konaklamalarını ve 8 Ekim’de İsviçre’ye devam etmeleri planlanan seyahatlerini organize ediyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, sağlık durumları iyi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, aktivistlerin avukatlarının ve İsviçre Özgürlük Dalgaları (WOFA) hareketinin bilgilendirildiği, bu kurumların da aile üyeleriyle doğrudan iletişime geçtiği belirtildi.

Bakanlık, verilen konsolosluk hizmetlerinin maliyetlerinin ilgili yasal düzenlemeler uyarınca kişilere yansıtılacağını bildirdi.

İsviçre daha önce, 4 Ekim’de Küresel Sumud Filosu’na katılan ve İsrail tarafından zorla alıkonulan 9 İsviçreli aktivistin Türkiye’ye sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...