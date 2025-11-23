Bursa'da telefonla konuşan 78 yaşındaki Mustafa Akman'ı görmeyen çöp kamyonu sürücüsü yaşlı adamı ezdi. Çevredekilerin çığlığıyla araç dururken, Akman hayatını kaybetti.

Acı olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşandı. Garipçe Mahallesi Ulu Camii yanında kurulan cumartesi pazarının dağılmasının ardından, belediye çöp kamyonu şoförü H.K. (54) aracıyla iddiaya göre telefonla konuşmakta olan Mustafa Akman'ı (78) fark etmeyin aracını geri geri sürdü.

ETRAFTAKİLERİN ÇIĞLIĞI DURDURDU

Çöp kamyonunun arka tekerleğinin altına alınan Akman'ın durumunu gören vatandaşların bağırması üzerine şoför durdu.

Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöp kamyonunun altından çıkarılan Mustafa Akman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İlçede yıllardır matbaacılık yapan ve herkesin tanıdığı bir isim olan Mustafa Akman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, belediye şoförü H.K. ifadesi alınmak üzere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

