1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldı

1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de dün gece evlerinde ölü bulunan yeni evli çiftin ardından, geriye yalnızca nikah töreninde çekilen fotoğrafları kaldı. 6 ay önce tanıştıkları öğrenilen çiftin, henüz 1 ay önce hayatlarını birleştirdikleri ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan bir apartın 5'inci katında meydana gelen olayda, Tunay Acar'dan haber alamayan oğlu Arda Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kapıyı kimsenin açmaması üzerine çağrılan çilingir ile apart dairesine girildi. 

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Evi kontrol eden polis ekipleri Tunay Acar ve 1 ay önce evlendiği eşi Keziban Pars Acar'ı ölü buldu. Yapılan incelemelerde Tunay Acar'ın tüfekle önce eşi Keziban Pars Acar'ı öldürdüğü ardından aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.

1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldı - 1. Resim

GERİYE NİKAH FOTOĞRAFLARI KALDI

Tunay Acar ve Keziban Pars Acar çiftinin 6 ay önce tanıştıkları ve ilişkiye başladıkları öğrenildi.Geçtiğimiz ay ise çiftin nikah kıyarak evlendiği belirtildi. Önce eşi Keziban Pars Acar'ı daha sonra aynı tüfekle intihar eden Tunay Acar'dan geriye ise nikahta çekildikleri fotoğrafları kaldı.

1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldı - 2. Resim

OĞLUYLA “KENDİNE İYİ BAK” DEYİP VEDALAŞMIŞ

Öte yandan Tunay Pars’ın akşam 20.00 sıralarında kendisini eve bırakan oğluyla vedalaştığı öğrenildi. Tunay Acar'ın kendisini eve bırakan oğlunu evden göndererek, "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dediği öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldı - 3. Resim

1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldı - 4. Resim

1 aylık eşini katledip intihar etti! Geriye nikahtan fotoğrafları kaldı - 5. Resim

