İsrail’den çarpıcı itiraf: Üçlü ittifak bile Türkiye’yi durduramaz!

İsrailli güvenlik analisti Shay Gal, Güney Kıbrıs merkezli Simerini gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin bölgesel etkisine dikkat çekerek, “Ankara yenilmez” ifadesini kullandı.

Gal, İsrail-Yunanistan-GKRY üçgeninde Ankara’ya karşı yeni bir “ortak kader anlaşması” çağrısı yaptı ancak kullandığı ifadeler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askeri, diplomatik ve stratejik ağırlığının artık inkâr edilemez bir gerçek haline geldiği şeklinde yorumlandı.

“KUZEY KIBRIS TÜRKİYE'NİN BATMAZ UÇAK GEMİSİ”

Röportajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için “Türkiye’nin batmaz uçak gemisi” benzetmesini yapan Gal, Ankara’nın askeri ve teknolojik kapasitesine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli analist, “Bayraktar ve Akıncı SİHA’ları, ATMACA füzeleri ve elektronik istihbarat sistemleriyle Türkiye, bölgedeki hava ve deniz üstünlüğünü kalıcı hale getirdi” dedi.

"Bayraktar ve Akıncı İHA’ları Lefkoşa çevresinden operasyon yürütüyor, ATMACA füzeleri deniz yollarını tehdit ediyor, SIGINT sistemleri Kıbrıs ve İsrail’deki hareketleri izliyor.”

Jeopolitico.gr’ye konuşan İsrailli uzman Yaron Levi de bu ifadeleri değerlendirerek, “Gal’ın sözleri aslında Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığının geldiği noktayı gösteriyor. Ankara, Doğu Akdeniz’de sadece bir aktör değil; stratejik dengeyi belirleyen merkez konumunda” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, “Bu sadece Kıbrıs veya İsrail için değil, Avrupa için de bir tehdit. NATO ve AB için açık bir yara.” sözleriyle dikkat çekti.

İsrailli analist ayrıca, “Kıbrıs’ın kuzeyi donmuş bir çatışma değil, Türkiye’nin dokunulmaz, batmaz uçak gemisidir.” yorumunu paylaştı.