ABD Kongresi'nde Bayraktar rüzgarı: Washington neden Türk SİHA'larına kilitlendi?

ABD Kongresi'nde Bayraktar rüzgarı: Washington neden Türk SİHA'larına kilitlendi?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD Kongresi’nde Bayraktar rüzgarı: Washington neden Türk SİHA’larına kilitlendi?
ABD, Türkiye, Bayraktar TB2, Baykar, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’nin Türkiye’nin savunma sanayisine ilgisi yeni bir boyuta taşınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın New York’ta “Amerika, Türkiye’deki bu gelişmiş teknolojiden yararlanmak istiyor” sözleri, Washington’da Kongre’ye sunulan son raporlarla örtüştü. Raporlarda özellikle Ukrayna savaşında öne çıkan Bayraktar TB2’ler, Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığının simgesi olarak gösterildi.

ABD’nin Türkiye’nin savunma sanayisine ilgisi yeni bir boyut kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Türkevi’nde yaptığı açıklamada, “Amerika’nın, Türkiye’deki bu gelişmiş teknolojiden istifade edebilecekleri konusunda talepleri var” diyerek Washington’un Baykar’ın SİHA teknolojilerine yönelik ilgisini doğruladı.

KONGRE'DE BAYRAKTAR GÜNDEMİ

Bakan Fidan'ın dünkü çıkışı ABD Kongresi’nde Türkiye üzerine hazırlanan son raporlarla birleşince daha anlamlı hale geldi. 

Temsilciler Meclisi’ne sunulan iki raporda yer alan ‘Doğu ile Batı Arasında Türkiye’ başlıklı belgede, Ankara’nın NATO’daki rolü, Karadeniz’deki stratejik konumu ve savunma sanayisindeki yükselişi ön plana taşındı. Özellikle Bayraktar TB2’lerin Ukrayna’daki performansı, Türkiye’nin bölgesel caydırıcılık kapasitesinin sembolü olarak işlendi.

Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında şu ifadeler dikkat çekti:

"Bayraktar İHA’lar, Ukraynalıların gözetleme ve saldırı faaliyetlerinde etkin şekilde kullandığı, Rus ordusunu şaşırtan sistemler olmuştur. 2022’de savaşın seyrini değiştiren bu performans, Türkiye'nin İHA üretimi konusunda liderliğini göstermektedir" denildi.

ABD Kongresi’nde Bayraktar rüzgarı: Washington neden Türk SİHA’larına kilitlendi? - 1. Resim

TRUMP'IN BAYKAR HAYRANLIĞI

Geçtiğimiz aylarda Washington kulislerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Baykar ürünlerini ‘hayranlıkla izlediği’ konuşulurken, Kongre raporlarında da Türk SİHA’larının ‘Rus ordusunu şaşırtan sistemler’ olarak kayda geçtiği görüldü. 

Pentagon'a göre Baykar, Türk savunma sanayisinin yalnızca yükselen bir aktörü değil, aynı zamanda bölgesel dengeleri yeniden şekillendiren öncü güçlerinden biri.

Kendi finanse ettiği Ar-Ge faaliyetleriyle Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atan ve Türkiye’de %93 yerlilik oranına ulaşan Baykar, İnsansız Hava Araçları alanında  dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeye devam ediyor.

ABD Kongresi’nde Bayraktar rüzgarı: Washington neden Türk SİHA’larına kilitlendi? - 2. Resim

UKRAYNA BOYUTU

ABD Kongresi’ne sunulan Eylül ayındaki raporda ise  Türkiye-Ukrayna savunma işbirliği kritik bir başlık olarak öne çıktı. Baykar’ın Ukrayna’daki fabrikası Ağustos ayında Rus saldırısıyla hedef alınsa da, bu durum iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı zayıflatmadı. Aksine, insansız hava araçları, motor teknolojileri ve korvet üretimi gibi alanlarda işbirliğinin daha da derinleştiği kaydedildi.

Kaynak: Dış Haberler

