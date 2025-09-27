Bakan Fidan, New York'tan tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'nin New York kentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de ateşkes olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye dikkat çekti.

Fidan "Cumhurbaşkanımız Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi kapsamında ülkemize davet etti" sözlerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Genel Kurul sırasında ve hemen öncesinde bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıdıklarını ilan etmeleri, son derece önemli bir gelişme oldu. Türk Hava Yolları’nın 75 adet geniş gövdeli ve 150 adet dar gövdeli uçak satın alması için anlaşma sağlandı. Ziyaret öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da ABD ile uzun süreli enerji tedariki için anlaşmaya varmıştı.

ERDOĞAN, TRUMP'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanımızın ziyareti genel itibariyle dostane, olumlu ve yapıcı geçti. Cumhurbaşkanımız Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi kapsamında ülkemize davet etti. Türkiye olarak biz küresel meselelere katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda çok kutuplu dünyada stratejik özerkliğimizi koruyarak ülkemizin çıkarlarını savunan politikalar geliştirmekteyiz.

"ÖNCELİĞİMİZ GAZZE"

Önceliğimizin Gazze’de ateşkes sağlanması, sivil katliamın durması ve biran önce insani yardımların girmesi. Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İİT ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı. Filistin Devleti'nin tanınması için 65 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 2 milyon kişinin aç bırakılmasına gerek yoktu. Tanınan bir devlet değil, yaşayan bir devletin oluşturulması için hazırlanan çalışmalar var. İlgili Haber Bakan Fidan: İsrail, bir haydut aktör haline gelmiştir

SURİYE'DE SDG SORUNU

Suriye meselesi Türkiye'nin güvenliği için de önemli. İsrail'in Suriye'ye saldırıların denklemi değiştiriyor. Şam’daki yönetimle SDG arasındaki müzakere süreçlerini yakından takip ediyoruz.

Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Her zaman barışçıl yöntemlerle ilerlemek istiyoruz.

Türkiye'nin milli güvenliğinin tehdit altında olmadığı; Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz dahil hiçbir azınlık veya çoğunluk grubunun kendisini tehdit altında görmediği, özgür gördüğü kimliğini yaşatabildiği, eşit hissedip güvende hissettiği bir ortamın olması.