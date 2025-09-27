Trump Erdoğan'ı seviyor mu? Alternatif bir hikayeyle geçmişe dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'de Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan-Trump ilişkisi yeniden gündeme geldi.

Türkiye Today'den İlker Sezer'in konuya dair detayları masaya yatırdığı yazısı Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkiye ve ABD liderinin, Erdoğan'a yönelik düşüncelerine ışık tutuyor.

Yazısında, Trump'ın 25 Eylül görüşmesinin ardından Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında kendi standartlarına göre oldukça diplomatik davrandığını vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

İlginçtir ki Trump, 25 Eylül görüşmesinin ardından Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında kendi standartlarına göre oldukça diplomatik davrandı. Erdoğan ile kamuoyu önünde herhangi bir tartışmaya girmedi, atmosfer olumluydu ve Rahip Brunson'ın serbest bırakılması gibi bazı "küçük meseleler" dışında hiçbir hata yapmadı.

Erdoğan'ın İngilizce bilmemesi, tercüman olmadan karşılıklı bir konuşmanın yaşanmasını ve herhangi bir liderin sinirlenmesini önlediği için gizli bir lütuf olabilir.

Toplantıda yapılan açıklamaları ve toplantı sonuçlarını, tartışılan konuları -Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA), Boeing, nükleer reaktör anlaşmaları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmaları ve diğerleri- zaten takip ettiğinizden eminim.

Geçmişe dönüp Trump'ın neden yıllardır Erdoğan'a düşkün olabileceği konusunda biraz spekülasyon yapmak istiyorum.

Trump, Haziran 2015'te Trump Tower'daki yürüyen merdivenden inmeden önce, yeni kurulan kampanya ekibi, dünyada sürekli olarak olumlu sonuçlar veren başarılı seçim kampanyalarını incelediği oldukça uzun bir dönem geçirdi.

Aynı ay, Erdoğan'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 2002'den bu yana ilk kez parlamento çoğunluğunu kaybettiği aydı. Partisi oyların yüzde 41'ini aldı ancak koalisyon kurmayı düşünmek zorunda kaldı.

Erdoğan reddetti ve bu da Kasım 2015'te yeni bir seçime gidilmesine yol açtı. Bu durumda, tahmin edeceğim şey biraz sıra dışı gelebilir.

Erdoğan, Türkiye'nin rekabetçi seçim sisteminde bu kadar istikrarlı bir şekilde başarılı olan nadir politikacılardan biri . Eğer 2015'te Trump'ın kampanya ekibinde olsaydınız ve dünyanın dört bir yanındaki başarılı seçim mekanizmalarını inceleseydiniz, Erdoğan'ın hikayesi gözlerinizin önünde canlanırdı.

2002'den bu yana girdiği her seçimde -özellikle 2015'e kadar yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil olmak üzere- oyların neredeyse yarısını alan tek liderdir. Yabancı biri olarak, uzun toplantıların ardından televizyonda yayınlanan basın toplantılarında kararlı ve ciddi bir lider görürsünüz, ancak siyasi bir mitingde Erdoğan bambaşkadır. İnsanlarla şarkı söyler, bağırır ve ağlar, insanlarla kolayca bağ kurar. Çok gösterişlidir. Eskiden siyasi mitingleri, muhafazakârların popüler şarkılar ve şiirler dinleyebileceği şekilde düzenlenirdi. Onların sosyalleşip bir araya geldiği yerler haline gelirdi.

Erdoğan'ın seçim geçmişini ve Türkiye'deki üst üste kazandığı zaferleri yalnızca Cumhuriyetçi ve Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve son dönemdeki siyasi davalara bakarak değerlendiriyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz. Erdoğan'ın iktidardaki ilk on yılı mücadelelerle doluydu: Siyasette güçlü bir askeri etkiye rağmen iktidarda kalmaya çalışmak, muhafazakâr kimliği nedeniyle kendisine karşı yaygın protestolarla karşılaşmak ve nihayet 2016'daki darbe girişiminden sağ çıkmak.

Konumuza dönersek, Erdoğan'ın siyasi kampanyası ilk on yıl boyunca siyasi statükoya karşıydı. Sessiz çoğunluğu uyandırarak siyasi bir dalga oluşturmayı amaçladı; Trump da kendi seçim kampanyası sırasında bu terimi sık sık kullandı. Bu terim ilk olarak Richard Nixon tarafından ABD siyasetinde kullanıldı. Erdoğan'ın söylemi şimdi daha devlet adamı gibi görünüyor; ancak o zamanlar çok daha ateşli, çok daha doğaçlamaydı ve üzerindeki baskıya direniyor, halkın desteğine güveniyordu.

Hem Türkiye hem de Washington'daki birçok uzmandan, Trump'ın kampanyasının 2015 öncesi Erdoğan'ın siyasi tarzını yakından incelediğini duydum. Trump'ın Erdoğan'a olan düşkünlüğü burada gelişmiş olabilir. Başarı hikayeleri Trump'ı kolayca etkiler; sonuçta "o her şeyiyle kazanmaya odaklı", değil mi? Erdoğan'ın rekabetçi bir seçim sistemindeki seçim başarıları sonunda Trump'ı cezbetmiş olabilir. Aksi takdirde, Trump'ın uzak bir ülkenin seçim kampanyalarını incelemeye ne isteği ne de entelektüel derinliği olurdu. Ah!

Trump'ın Erdoğan'a olan düşkünlüğünü açıklayan bu alternatif hikaye, ABD-Türkiye ilişkileri açısından o kadar önemli olmayabilir.

Herkes ülkesi için elinden gelenin en iyisini elde etmek istiyor. Erdoğan sağlıklı, işleyen bir ekonomi ve iyi bir kişisel itibar peşindeyken, Trump bir miras peşinde.