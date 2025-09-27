The Telegraph, Tel Aviv'in Türkiye endişelerini yazdı! "Trump-Erdoğan zirvesi sonrası F-35'e dönüş ihtimali dengeleri değiştirebilir"

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın F-35 savaş uçakları konusunda anlaşmaya yaklaşması, İsrail’de güvenlik endişelerine yol açtı.

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, iki liderin perşembe günü Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede Türkiye’nin 2019’da çıkarıldığı F-35 programına yeniden dahil edilmesi gündeme gelecek.

Ankara’nın programa dönüşü, Washington’da ve İsrail’de “Orta Doğu’daki güç dengelerini sarsabilecek bir adım” olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE 2019'DA PROGRAMDAN ÇIKARILMIŞTI

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2019’da F-35 programından çıkarılmıştı. Washington, söz konusu sistemin NATO teknolojileriyle uyumsuz olduğunu ve Moskova’nın gizli bilgilere erişme riski taşıdığını savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 meselesini “stratejik ortaklığa yakışmayan bir durum” olarak nitelendirerek, programın yeniden açılmasını talep ediyor. Erdoğan’ın ayrıca F-16’ların üretimi ve bakımıyla ilgili konuları da gündeme getirmesi bekleniyor.

TRUMP: İLİŞKİLERİMİZ HER ZAMAN İYİ OLDU

Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan’la birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirterek, F-35 görüşmelerinin de “olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğini” ifade etti. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkimiz her zaman çok iyi oldu” dedi.

İSRAİL KARŞI ÇIKIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’ya Türkiye’nin F-35 programına geri alınmaması için lobi yaptığı öne sürüldü. İsrail yönetimi, Türkiye’nin Hamas ile yakın ilişkilerini ve Suriye’de artan nüfuzunu gerekçe göstererek anlaşmaya karşı çıkıyor.

ABD Kongresi’nde de Türkiye’ye yönelik ciddi itirazlar bulunuyor. Her iki partiden bazı milletvekilleri, S-400 sistemi elde tutuldukça F-35 verilmesinin “ABD’nin askeri sırlarını tehlikeye atacağı” görüşünü dile getiriyor.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ KUMAR MASASINA SÜRÜLÜYOR"

Pentagon eski yetkilisi Michael Rubin, The Telegraph’a yaptığı değerlendirmede, “Kısa vadeli ticari kazanç için bölgesel güvenlik, İsrail’in güvenliği, Yunanistan’ın güvenliği, Güney Kıbrıs’ın güvenliği kumar masasına sürülüyor” dedi.