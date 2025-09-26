Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyaz Saray’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü: Tüm dünya ona saygı duyuyor!

Beyaz Saray’ın resmi hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısında Erdoğan’ı överek, “Uzun zamandır arkadaşız, kendisi çok saygı duyulan bir adam” dedi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ziyaret için özel bir video yayımladı.

'ÇOK SAYGI DUYULAN BİR LİDER'

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak bir zevk. Uzun zamandır arkadaşız. O çok saygı duyulan bir adam. Çevresinde çok saygı duyulan biri. Ülkesinde, Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında tanınıyor.”

MUAZZAM BİR ORDU İNŞA ETTİ'

ABD Başkanı, Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin askeri gücüne de vurgu yaptı:

“Muazzam bir ordu inşa etti, güçlü bir ordu. Birçok ekipmanımızı kullanıyor. Türkiye ile çok fazla ticaret yapıyoruz ve bunu daha da artıracağız.”

'BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM'

Konuşmasının sonunda Trump, Erdoğan’a olan yaklaşımını özetleyerek, “Ama bu adama büyük saygı duyuyorum” dedi.

