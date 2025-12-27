İhlas Haber Ajansı
Pamukkale'de bomba paniği! Cadde kapatıldı, fünyeyle müdahale edildi
Denizli'de trafik ışıkları yanında bulunan sahipsiz valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan valizin içinden kıyafet çıktı, kapatılan yol incelemenin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde akşamüzeri büyük panik yaşandı. Vatandaşlar trafik ışıklarının yanında sahipsiz bir valiz fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesiyle çevredeki vatandaşlara kontrol altına alınan bölgeye yakın durmamaları yönünde uyarı yapıldı.
FÜNYEYLE PATLATTILAR
Ardından valiz fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede, valizden kıyafet çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
