Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı! Her yerde aranıyor
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayında bir kadın bıçakla ağır yaralandı. Polis, şüpheli eşin yakalanması için çalışma başlattı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşler arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü; ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan eşi aranıyor.
- Manisa'da eşler arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı.
- M.O., eşi Cansu O.'yu bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.
- Hayati tehlikesi bulunan Cansu O., hastanede tedavi altına alındı.
- Polis, kaçan şüpheli M.O.'yu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde eşler arasında çıkan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Barbaros Mahallesi 4419 Sokak’ta meydana gelen olayda, Cansu O. ile eşi M.O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında M.O’nun, eşini bıçakla yaraladığı öğrenildi. Ağır yaralanan Cansu O., yakınları tarafından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cansu O’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayın ardından kaçan şüpheli M.O’nun yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
