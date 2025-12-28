JPMorgan’ın 100’ü aşkın milyarder müşterisi, ABD’li bankayla gerçekleştirdikleri saatler süren görüşmelerde, başarıya ulaşmalarını sağlayan yedi temel alışkanlığı paylaştı. Toplam serveti 500 milyar doları aşan 111 kişinin katıldığı araştırmada, herkesin kolayca uygulayabileceği alışkanlıkların öne çıktığı görüldü.

JPMorgan'ın en varlıklı müşterileri, paranın değil zamanın en değerli para birimi olduğunu söyleyerek günlük rutinleri açıkladı.

JPMorgan’ın 100’den fazla milyarder ana müşterisi, 2025 Baş Müzakereleri Raporu için bir araya gelerek yatırım ve hayat tarzlarına dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Toplam servetleri 500 milyar doları aşan bu ultra zengin kesimin başarıyı borçlu olduğu yedi temel alışkanlık, şaşırtıcı şekilde herkesin erişebileceği kadar basit.

Milyarderlerin zirveye taşıdığı en önemli yedi alışkanlık şunlar oldu: okuma, egzersiz, istikrar, erken uyanma, görevleri önceliklendirme, hedef belirleme ve derin düşünme zaman ayırmak.

Parayı değil zamanı yönetiyorlar! Milyarder olmanın sırrı bu 7 alışkanlıkta saklı

"HAYATIN PARA BİRİMİ ZAMANDIR"

Diğer taraftan rapor, katılımcıların çoğunun günlük rutinleri ve zaman yönetimi konusunda son derece bilinçli olduğunu ortaya koydu. Anonim bir milyarder, "Hayatın para birimi zamandır. Bir doları harcarken ne kadar dikkatli düşünüyorsanız, bir saati harcarken de o kadar dikkatli düşünmelisiniz." ifadelerini kullandı.

LİDERLİKTE EMPATİ, HOBİLERDE DOĞA

Rapor, milyarderlerin iş dışındaki ilgi alanlarının da bu düşünce yapısını yansıttığını gösterdi. Katılımcılara hobileri sorulduğunda, açık havada ve doğada zaman geçirmek ilk sırada yer alırken, iş ikinci sıraya, okuma ise yedinci sıraya yerleşti. Tenis, kar sporları ve golf gibi bazı outdoor aktivitelerin ise dolaylı yoldan yüksek gelir grubuna işaret etmesi dikkat çekti.

Milyarderler ayrıca başarılı bir liderliğin en önemli 10 niteliğini de paylaştı. Bu listede dürüstlük,, vizyon ve empati zirvede yer aldı.

İş hayatlarına gelince, milyarderler risk almanın iş hayatının doğal bir parçası olduğunu vurguladı. Çoğu, en büyük başarılarını istikrarlı işlerinden ayrılıp yeni projelere başlamaya veya aile şirketlerine katılmaya borçlu olduklarını ifade etti.

