İranlı hacker grubu Hanẓala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun en yakınındaki isimlerden birinin telefonunu hacklediğini öne sürdü.

İranlı hacker grubu Hanẓala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun genel sekreteri ve ofis müdürü Tzachi Braverman’ın cep telefonunu hacklediğini öne sürdü.

"BİBİ-GATE" ADINI VERDİLER

Hanẓala, yürüttüğü siber operasyona “Bibi-Gate” adını verdi. Yapılan paylaşımlarda, İsrail’de üst düzey yetkililerin iletişimlerinin uzun süredir takip edildiği iddia edildi.

İddialara göre Netanyahu’nun yakın çevresine ait kritik yazışmalar ve dosyaları ele geçirildi.

VİDEO, FOTOĞRAF VE BELGELER PAYLAŞILDI

Hacker grubu, iddialarını desteklemek amacıyla Braverman’a ait olduğu öne sürülen bazı belge, video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu içeriklerde üst düzey İsrailli yetkililere ve Netanyahu’ya yakın isimlere ait olduğu ileri sürülen telefon numaraları ve resmi hükümet yazışmaları yer aldı.

İSRAİL’DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlığı cephesinden yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği aktarıldı. Açıklamada, iddiaların incelendiği ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

HANẒALA’NIN GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Hanẓala, daha önce de İsrailli kişi ve kurumlara yönelik siber saldırılarla gündeme gelmişti. Aralık ayı başında eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’e ait veriler ele geçirilmişti.

İRAN BAĞLANTISI İDDİASI

Batılı siber güvenlik uzmanları ve bazı yetkililer, Hanẓala grubunu İran İstihbarat Bakanlığı ile ilişkilendiriyor.

Tahran yönetimi ise bu iddialara dair resmi bir açıklama yapmadı. Araştırmacılar, grubun İsrail altyapısı, kamu kurumları ve medya kuruluşlarını hedef alan daha geniş bir siber operasyon ağının parçası olabileceğini değerlendiriyor.

