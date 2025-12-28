Şam kulislerini hareketlendiren iddia kısa sürede yalanlandı. Suriye Enformasyon Bakanlığı, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin başkente geldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Entegrasyon mutabakatına rağmen sahada değişen bir şey olmaması dikkat çekti.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin başkent Şam’a geldiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ENTEGRASYON MUTABAKATI SAHAYA YANSIMADI

PKK/YPG, Suriye yönetimiyle 10 Mart’ta imzaladığı entegrasyon mutabakatına rağmen sahada herhangi bir değişikliğe gitmedi. Terör örgütü, silahlı yapısını dağıtma ve merkezi Suriye ordusuna katılma yönünde somut bir adım atmadı.

ŞAM BEKLİYOR, ÖRGÜT OYALIYOR

Şam yönetimi, mutabakatın uygulanmasını ve silahlı unsurların devlet çatısı altında toplanmasını talep ederken, PKK/YPG kontrol ettiği bölgelerdeki fiili varlığını sürdürmeye devam etti

ŞAM YÖNETİMİ TEK DEVLET İLKESİNDE ISRARLI

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetim, ülkedeki tüm silahlı yapıları devlet çatısı altında toplama hedefini öncelik haline getirdi. Bu kapsamda muhalif askeri gruplar Savunma Bakanlığı bünyesinde birleşirken, “tek devlet, tek ordu, tek egemenlik” anlayışı sahada uygulanmaya başladı.

PKK/YPG İLE AYRI SÜREÇ BAŞLATILDI

Şam yönetimi, geçmişte Beşar Esad rejimiyle yakın ilişkileri bulunan PKK/YPG ile özel bir entegrasyon süreci yürüttü.

ABD baskısı ve yeni yönetime verilen destek sonrasında, örgüt SDG adıyla 10 Mart’ta Şam’da bir mutabakat metnine imza attı. Anlaşma, PKK/YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyordu.

SAHADA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Mutabakata rağmen PKK/YPG, Halep’in bazı mahalleleri ile Fırat’ın doğusundaki işgalini sürdürdü. Örgüt, silahlı yapısını dağıtmadı, merkezi orduya katılım konusunda ilerleme sağlamadı.

SÜRE DOLMAK ÜZERE

10 Mart’ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile örgüt elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan mutabakatta, Suriye toprak bütünlüğü vurgusu öne çıktı. Metinde ateşkesin sağlanması, kuzeydoğudaki sivil ve askeri kurumların devletle bütünleştirilmesi, sınır kapıları ile petrol ve gaz sahalarının Şam yönetimine devri ve uygulamanın yıl sonuna kadar tamamlanması maddeleri yer aldı.

“ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK” DAYATMASI

Suriye’deki petrol sahalarının yüzde 70’inden fazlasının örgütün kontrol ettiği bölgelerde bulunması, sürecin en kritik başlıklarından biri oldu.

PKK/YPG, kurduğu yasa dışı idari yapıyı korumak için “ademi merkeziyetçilik” modelinde ısrar etti. Bu talep, Şam yönetiminin merkezi devlet anlayışıyla örtüşmedi.

BLOK ENTEGRASYON TARTIŞMASI

PKK/YPG’nin Suriye ordusuna toplu halde mi yoksa bireysel katılım yoluyla mı dahil olacağına ilişkin belirsizlik de süreci tıkayan başlıklardan biri oldu.

ŞAM UYARDI

Şam yönetimi, mutabakatın kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Sınır kapıları ile petrol ve gaz sahalarının devlet kontrolüne geçmesini isteyen yönetim, PKK/YPG’nin süreci ağırdan alan bir tutum sergilediğine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Aralık ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlenen ortak basın toplantısında, SDG’nin entegrasyon konusunda somut bir adım atmadığını söylemişti.

TALEPLER BASINA SIZDI

Suriye ve Arap basınında yer alan haberlerde, PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusunda üç ayrı askeri tümen kurulmasını ve bu birliklerin doğrudan Savunma Bakanlığına bağlanmasını istediği ileri sürüldü.

Ayrıca örgütün, kontrol ettiği bölgelere Suriye ordusunun girmemesini talep ettiği iddiaları gündeme geldi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Entegrasyon süreci devam ederken PKK/YPG, Halep ve Fırat’ın batısındaki yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusu mevzileri roketlerle hedef alındı. Halep’teki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinden yapılan saldırılarda siviller hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

TÜRKİYE SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Türkiye, Suriye yönetimiyle yürütülen entegrasyon sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK/YPG’nin Şam’la yürütülen görüşmelerde ilerleme niyeti taşımadığını ifade etti. Ankara, örgütün Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğü önünde engel olmaktan çıkması gerektiğini yineledi.

PKK/YPG’nin İsrail ile temasları da sürece dair tartışmaları derinleştirdi. ABD basınında yer alan haberlerde, özellikle Süveyda’daki Dürzi hareketliliği sırasında örgüt ile İsrail arasındaki temasların arttığına yer verildi. Bu temasların, Şam’la yürütülen müzakerelerde önemli bir engel oluşturduğu kaydedildi.

