Terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere başkent Şam'a geldiği iddia edildi. Şara ile Abdi arasındaki görüşmede SDG'nin entegrasyonu ele alınacak.

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Suriye'deki terör örgütü SDG düğümünün çözülmesi için çalışmalar sürüyor.

SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere başkent Şam'a geldiği öne sürüldü.

Mazlum Abdi ile Ahmed Şara arasındaki görüşmede SDG'nin entegrasyon masaya yatırılacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında entegrasyon anlaşması imzalandı (10 Mart 2025))

10 MART MUTABAKATI

Şara ile Abdi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakata göre SDG'nin Şam'a entegre olması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma, sınır kontrol noktaları, havaalanları ve petrol sahaları dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devletine entegrasyonunu öngörüyor.

