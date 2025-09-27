Uzmanlar, kritik görüşmeyi değerlendirdi: Ciddi diplomatik kazanç elde ettik

YEŞİM ERASLAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da 2 saat 20 dakika ağırlanırken, uzmanlar görüşmenin iki ülke arasında tarihte yapılan en olumlu görüşmelerden biri olduğuna dikkat çekti. Washington’a âdeta çıkarma yapan Türk heyetinin, 1 yıldır bu görüşme için ön hazırlık yaptığı biliniyor. Diplomasiden savunmaya, enerjiden istihbarata alanında uzman isimlerin Ankara’nın talepleri üzerinde titiz bir şekilde çalıştığı, Suriye ve Gazze gibi konulardaki tezlere karşı dosyalar hazırlandığı ifade ediliyor.

NORMALLEŞME BAŞLADI

Görüşmenin verdiği mesajları gazetemize değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Ankara-Washington ilişkilerinde normalleşme sürecinin başladığını ifade etti. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsız tutumuna ve İsrail karşısındaki kararlı duruşuna işaret eden Caşın, ABD’nin de savaşların bitmesine yönelik isteğinin Ankara ve Washington’u stratejik olarak birbirine yakınlaştırdığını söyledi.

BAZI DEVLETLER ÜZÜLECEK

Diplomaside, seremoni ve güç gösterisinin çok önemli olduğunun altını çizen Caşın, şunları kaydetti:

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılaması, kapıya kadar geçirmesi, ABD ile Türkiye arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımlanabilir. Bu tür davranışlar diplomatik ve askerî açıdan çok önemlidir. Trump’ın Türkiye’nin çok önemli bir müttefik olduğunu, Türk ordusunun NATO’nun ikinci ordusu olduğunu, Türkiye’nin savunmasını güçlendirmesini takdirde karşıladığını belirtmesi ve Türkiye’nin yeteneklerine yapmış olduğu komplimanlara baktığımızda, ABD’nin Biden’ın Türkiye’yi dışlayan, Yunanistan’ı destekleyen politikasından ayrıldığını görüyoruz. Bu gidişattan üzgün olan devletler de var. Biri Atina, diğeri de Netanyahu hükûmeti.

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ

Türkiye’nin beklentilerinin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, 40 adet F-16 Viper’ın teslim edilmesi ve parası ödenen F-35’lerin alınması olduğunu hatırlatan Caşın, bunlara ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde şekilleneceğini kaydetti.

Caşın “Meydan okuyan bir Çin’e karşı yanında Türkiye’nin olması ve Rusya kilidinin açılmasında Ankara’nın Karadeniz’deki rolünü dikkate aldığımızda, ABD politikasındaki manevra değişikliğini görebilirsiniz. ABD bir süper güç ama Türkiye de bölgesel bir güç. Türkiye, Washington’da ve New York’ta çok ciddi bir diplomatik kazanç ve zafer kazanmıştır. Bunun Gazze’ye ve Ukrayna Savaşı’na yansımaları olacaktır. Dikkat edilirse Yunanistan görüşmelere çağrılmadı. Türk ordusunun güçlendirilmesi yolunda çok önemli sürprizler bekliyorum. Belki de 2026 yılında Türkiye artık F-35 ve F-16 uçakları için anlaşma imzalayacaktır. Cumhurbaşkanı’nın uçağındaki heyet bence devletin hakkını vermiştir” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE VERİLEN ÖNEM GÖSTERİLDİ

Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, Türkiye’nin ABD için Avrupa ve Orta Doğu politikalarında en önemli rolü oynayan ülke konumunda olduğunu ifade etti.

ABD’nin görüşmede Türkiye’ye verdiği önemi ortaya koyduğuna işaret eden Köni “Trump, Türk ordusunun gücünden ve savunma sanayisindeki yeniliklerden, Erdoğan’ın güvenilirliğinden bahsetti. Görüşmeye ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştiğini gösteriyor. 1958’den itibaren ABD’nin en çok itibar gösterdiği bir görüşme ve bir dönem. 60 darbesi, Kıbrıs meselesi… Aramızda hep bir soğukluk vardı. Türkiye’den ABD’ye yapılan ziyaretlerde en çok itibar gören lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Bu görüşme ile yeni ortaya çıkan küresel durumda ABD, Türkiye’yi tamamen batının içine çekti” dedi.

Nükleer ve enerji konusunda da Türkiye’nin ABD’nin sistematiğinin içine girdiğine işaret eden Köni, F-16’ların Türkiye’ye satışının yakında söz konusu olabileceğini ifade etti. F-35’ler konusunda da gelişmeler olabileceğinin altını çizen Köni şöyle konuştu: