Bakan Fidan: İsrail, bir haydut aktör haline gelmiştir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta eşlik eden Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

"İSRAİL, HAYDUT AKTÖR HALİNE GELMİŞTİR"

Bakan Fidan, "İki acil riskle karşı karşıyayız. Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları. İkincisi, İsrail'in tüm bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık ve istikrarsızlaştırma stratejisi. İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu rejimi altında ‘Büyük İsrail' hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir. İİT ülkeleri olarak ortak bir tutum almalıyız. İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabalarımıza devam etmeliyiz. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) süreçlerinin cezasızlığı sona erdiren araçlar haline gelmesini sağlayarak hukuki mücadele alanını güçlendirmeliyiz. Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi için Filistin'in tanınması yönünde son dönemde yakalanan ivmeden faydalanmalıyız. İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN İSTİKRARI, GENİŞ BÖLGEMİZİN İSTİKRARINDAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin istikrarının ve güvenliğinin sağlanmasına da değinerek, "Suriye'nin istikrarı, geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez. İsrail'in Suriye'deki suçlarını durdurmak da aynı derecede hayati önem taşımaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin İİT üyelerinin desteğine bilhassa ihtiyaç duyacakları alan yeniden inşa meselesidir" dedi.

Bakan Fidan uluslararası toplumda son zamanlarda artan İslam karşıtı ırkçı söylemlere dikkat çekerek, "İslam düşmanlığı artıyor. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemler devam ediyor. Bu konularda ortak bir tepki göstermeliyiz" açıklamasını yaptı.

"BATI TRAKYA'DA MÜSLÜMAN TÜRK CİDDİ HAK VE ÖZGÜRLÜK İHLALLERİYLE KARŞI KARŞIYA"

Bakan Fidan, Kıbrıs meselesi ile Yunanistan ve On İki Ada'daki Türk azınlıklarının haklarına da değinerek, "Kıbrıs meselesi ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığı durumu dış politikamızın iki önemli maddesini oluşturmaktadır. Tüm kardeş İİT üye devletlerini, Müslüman Kıbrıs Türkleri'nin özden gelen haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz. Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlık ve On iki Ada'daki Müslüman Türk nüfus, en temel hak ve özgürlüklerinden bile yararlanmalarını engelleyen ciddi ihlallerle karşı karşıya olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.